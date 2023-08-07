Удари вже системні: чи можуть росіяни протистояти атакам у Чорному морі

Днями російський флот дещо прорідили. Українські надводні дрони влучно поцілили по декількох суднах в Чорному морі, але це не кінець.

Наразі в ЗСУ є можливість повністю взяти Чорне море під свій контроль, а згодом і Азовське, коли буде звільнена Запорізька область. Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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У кожного українця є велике бажання чути про "бавовну" в Криму та на російських кораблях кожного дня, але варто бути реалістами – щоденно відбуватися це не може. Однак системність цих ударів уже є, наголосив Коваленко.

Буде збільшуватися кількість таких інцидентів з російською чорноморською флотилією та комерційними судами, які беруть участь у сірих схемах в обхід санкцій тощо,

– додав аналітик.

Усі порти, де перебувають російські кораблі зараз в зоні ризику, так само і будь-яке російське судно в Чорному морі, особливо якщо це носій крилатих ракет морського базування "Калібр".

Чи може ворог протидіяти атакам

Зауважимо, що українські надводні дрони мають канал відеозв'язку керування для наведення на цілі. Так з'являються побоювання, що Росія може навчитися перешкоджати їм своїми системами РЕБ. Однак Коваленко припустив, що українська розробка уже оснащена відповідним захистом від зовнішнього впливу.

Натомість росіяни теоретично можуть протидіяти дрона вогневим ураженням з корабля або військового гелікоптера, який злітає на перехоплення. Також росіяни набудували бонових загороджень неподалік портової інфраструктури.

Але все ж стовідсотково надійного захисту нема. Так судна можуть перебувати в порту якийсь час, а коли виходять у відкрите море, то уже стають вразливими,

– додав оглядач.

Натомість підводні кораблі, з яких відбуваються пуски "Калібрів", можуть робити це з-під води, а вразливими є в надводному стані, приміром, коли перебувають у портах. Так з ними може бути проблеми щодо ураження, але інший надводний флот буквально постійно перебуває в екстремальних умовах в Чорному морі.

Також росіяни заявляли, що тими ж боновими загородженнями перекрили опори Керченського мосту, буцімто тепер вони стають не вразливими. Однак дрони по воді можуть одне одному прокладати шлях, знищуючи захисні споруди, до того ж в України є і деякі повітряні засоби ураження. Тому всі військові цілі на Півдні зараз під прямою загрозою знищення.

Коваленко пояснив, чи можуть росіяни захиститись від надводних дронів: дивитися відео

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