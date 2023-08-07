Удары уже системные: могут россияне противостоять атакам в Черном море

На днях русский флот несколько проредил. Украинские надводные дроны метко попали по нескольким судам в Черном море, но это не конец.

Сейчас у ВСУ есть возможность полностью взять Черное море под свой контроль, а затем и Азовское, когда будет освобождена Запорожская область. Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Каждый украинец имеет большое желание слышать о "хлопке" в Крыму и на российских кораблях каждый день, но стоит быть реалистами – ежедневно происходить это не может. Однако системность этих ударов уже есть, подчеркнул Коваленко.

Будет увеличиваться количество таких инцидентов с российской черноморской флотилией и коммерческими судами, участвующими в серых схемах в обход санкций и т.д.

– добавил аналитик.

Все порты, где находятся российские корабли сейчас в зоне риска, равно и любое российское судно в Черном море, особенно если это носитель крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Может ли враг противодействовать атакам

Заметим, что украинские надводные дроны имеют канал видеосвязи управления для наведения на цели. Так возникают опасения, что Россия может научиться препятствовать им своими системами РЭБ. Однако Коваленко предположил, что украинская разработка уже оснащена защитой от внешнего влияния.

В то же время россияне теоретически могут противодействовать дрону огневым поражением с корабля или военного вертолета, взлетающего на перехват. Также россияне настроили боновые заграждения неподалеку от портовой инфраструктуры.

Но все же полностью надежной защиты нет. Так суда могут находиться в порту какое-то время, а когда выходят в открытое море, то уже становятся уязвимыми.

– добавил обозреватель.

Также подводные корабли, с которых происходят пуски "Калибров", могут делать это из-под воды, а уязвимы в надводном состоянии, например, когда находятся в портах. Так с ними могут быть проблемы по поражению, но другой надводный флот буквально постоянно находится в экстремальных условиях в Черном море.

Также россияне заявляли, что теми же боновыми заграждениями перекрыли опоры Керченского моста, что теперь они становятся не уязвимыми. Однако дроны по воде могут друг другу прокладывать путь, уничтожая защитные сооружения, к тому же у Украины есть и некоторые воздушные средства поражения. Поэтому все военные цели на Юге сейчас находятся под прямой угрозой уничтожения.

Коваленко объяснил, могут ли россияне защититься от надводных дронов: смотреть видео

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