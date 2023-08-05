Пропагандисты уже кричат о том, что якобы Украина атаковала "гражданский танкер", хотя таковым он и не является. На фоне реакции на удар по "Оленегорскому горняку" такая скорость публикаций фото последствий поражает.

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Что там с танкером

На самом деле диковинки в такой оперативности россиян нет, поскольку пропаганда пытается заверить, что пострадало гражданское судно, а не военный корабль, как это было накануне. И все же, что российские СМИ говорят о состоянии танкера SIG:

пробоину танкер получил в районные машинного отделения возле ватерлинии с правой стороны;

из-за повреждения машинное отделение затопило, поэтому танкер просто не смог двигаться самостоятельно. Пропагандисты говорят, что еще ночью 11 членов экипажа начали скачивать воду;

посреди ночи в танкер прибыли два спасательных судна, а экипажу привезли насосы для откачки воды, на корабле пытаются залатать пробоину.

И перейдем к самому приятному – фото с места событий. Вот как теперь танкер SIG смотрится изнутри.

Танкер SIG после якобы атаки дронами / Фото росСМИ

Примечательно, что в Морском спасательно-координационном центре уже заявили, что атаковал именно украинский дрон, а угрозы затопления танкера нет. Так ли это – только время покажет.

Отнюдь не гражданский танкер SIG

Сколько бы российские СМИ ни кричали о гражданском судне, факт остается фактом – танкер SIG, спущенный на воду еще в 2014 году, уже почти 4 года находится под американскими санкциями. Странные регалии для "гражданского судна" не так ли?

Дело в том, что именно этим танкером Россия поставляла авиационное топливо в Сирию. Именно именно поэтому США и наложили санкции на судно еще в 2019 году.