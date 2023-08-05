Российские "военкоры" из-за этого раскритиковали минобороны. Блогеров возмутило, что российское военное руководство еще раз лгало о последствиях атаки и не рассказывало о реальном положении вещей в Новороссийске.
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"Военкоры" снова критикуют российское минобороны
Минобороны России, комментируя атаку морских дронов на бухту в Новороссийске, заявило, что "все цели были уничтожены", а повреждений и разрушений якобы нет. Однако впоследствии в сети появились кадры, на которых показали, как судно буксирует "Оленегорский горняк". Хотя и тогда пропагандисты прибегли к традиционным успокоениям, что якобы повреждения не критичны, а корабль снова вернется в бухту после ремонта. Правда, говорить, как долго будут продолжаться ремонтные работы, оккупанты не стали.
Такая реакция военного руководства вызвала шквал критики среди так называемых военкоров. В частности, минобороны России "прилетело" из-за лжи об ударах морских дронов, якобы все они были уничтожены. "Военкоры" отмечали, что России было бы лучше признать повреждение десантного корабля, чем скрывать последствия. К тому же российские "военкоры" вспомнили, что минобороны ранее заявляло, что в Украине "уничтожили завод, на котором собирают беспилотники".
Более того, "военкоры" после открытой критики начали давать рекомендации минобороны. В частности, в сети отмечали, что российскому министерству не хватает целостной информационной политики.
Это создает условия для общественного возмущения в российском информационном пространстве после каждой неудачи.
– заявили аналитики.
Атака на "Оленегорский горняк": что известно
- В ночь на 4 августа взрывы раздавались во временно оккупированной Феодосии и Новороссийске. Местные жаловались, что слышали звуки выстрелов, как пытались сбить дроны.
- Впоследствии стало известно, что в Крыму могли атаковать нефтебазу, а в Краснодарском крае – базу военно-морских сил. Однако российское минобороны начало успокаивать россиян и утверждать, что будто все атаки "успешно отбили". Также оккупанты заявили, что для этого использовали два судна - "Оленегорский горняк" и "Суворовец".
- Если судьба второго корабля неизвестна, первый корабль получил значительные повреждения. Сначала в сети появились кадры, как буксировали десантный корабль. На опубликованных кадрах было видно, как "Оленегорский горняк" наклонился в сторону.
- Впоследствии источники в спецслужбах заявили, что атака на бухту в Новороссийске – это спецоперация СБУ. Также в сети показали момент столкновения морского дрона с десантным кораблем.
- Российские пропагандисты в июле выпустили сюжет, в котором заявили, что "Оленегорский горняк" может перевозить до 40 легковых автомобилей. Однако эксперты предполагают, что корабль мог перевозить и военную технику.