Російські "воєнкори" через це розкритикували міноборони. Блогерів обурило, що російське військове керівництво вкотре брехало про наслідки атаки й не розповідало про реальний стан речей у Новоросійську.

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"Воєнкори" знову критикують російське міноборони

Міноборони Росії, коментуючи атаку морських дронів на бухту в Новоросійську, заявило, що "усі цілі були знищені", а пошкоджень та руйнувань буцімто немає. Проте згодом у мережі з'явилися кадри, на яких показали, як судно буксирує "Оленегорський горняк". Хоча й тоді пропагандисти вдалися до традиційних заспокоєнь, що буцімто пошкодження не критичні, а корабель знову повернеться у бухту після ремонту. Щоправда, говорити, як довго триватимуть ремонтні роботи, окупанти не стали.

Така реакція військового керівництва викликала шквал критики серед так званих "воєнкорів". Зокрема, міноборони Росії "прилетіло" через брехню про удари морських дронів, що нібито усі вони були знищені. "Воєнкори" наголошували, що Росії було б краще визнати пошкодження десантного корабля, аніж приховувати наслідки. До того ж, російські "воєнкори" пригадали, що міноборони раніше заявляло, що буцімто в Україні "знищили завод, на якому збирають безпілотники".

Ба більше, "воєнкори" після відкритої критики почали давати рекомендації міноборони. Зокрема, у мережі наголошували, що російському міністерству бракує цілісної інформаційної політики.

Це створює умови для суспільного обурення в російському інформаційному просторі після кожної невдачі,

– заявили аналітики.

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