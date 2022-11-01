12 країн постачатимуть Україні енергетичне обладнання: в ОП пояснили, як це допоможе

Відомо, що 12 країн готові постачати Україні енергетичне обладнання. Це справді може вирішити певні наші проблеми й пережити складні часи.

Сьогодні вся країна перебуває на фронті. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що військові – це герої, але всі інші люди теж герої. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Варте уваги Скільки грошей витратила Росія на ракетний удар по Україні 31 жовтня

Волонтери – герої, енергетики – герої, люди, які працюють – герої. Окрім тих, які тільки сидять на дивані – наша потужна армія "експертів" і розповідають, як потрібно воювати, як треба готуватися до обстрілів територій, як треба керувати енергетичним контуром України,

– зазначив він.

Росіяни працюють на знищення енергетичної інфраструктури

Радник ОП зауважив, що такого обсягу руйнацій енергетичної інфраструктури в жодній країні після Другої світової війни не було. Але наші партнери розуміють, що відбувається конкретна війна проти енергетики й гідротехніки. За словами Подоляка, наразі є 5 головних складових:

Нам вже постачають системи ППО "про". "Це дуже важливо, адже обстріли будуть, є ще певна кількість ракет та дронів. Але ми суттєво пришвидшили переговори, щоб все ж таки зробити легендарне "закрите небо", – сказав радник ОП.

Потрібні додаткові запасні частини, щоб можна було швидко ремонтувати трансформатори. Наші ремонтні бригади мають на що спиратися з точки зору інструментів та додаткових матеріалів.

Ми маємо захистити будь-які споруди, які розподіляють чи генерують електроенергію. Зараз цим активно займаються люди, які хочуть забезпечити фізичний захист.

Необхідні віялові відключення. "Безумовно, сьогодні ми маємо не стабілізований графік відключень, є аварійні відключення, але це все ми якось виправимо з часом, і будемо чітко розуміти, яка потреба у відключеннях, аби не мати пікових годин", – пояснив Подоляк.

Україна шукає можливість закупити певні обсяги електроенергії у наших партнерів, аби можна було перекрити, якщо буде вкрай важко.

Тобто держава сьогодні працює над можливістю компенсувати усі ці атаки, які здійснює Росія. Вони вже не воюють на полі бою, а просто привозять десятки тисяч мобілізованих, аби вони фізично закривали першу й другу лінії оборони, аби нам потрібно було використати більше артилерійських снарядів, щоб пройти повз цю масу живої сили,

– акцентував Михайло Подоляк.

Очевидно, що росіяни більше не роблять ставку на війну. Вони роблять ставку на знищення енергетичної архітектури України.

Дарма стараються

Крім того, нещодавно російські канали синхронно розповсюдили інформацію щодо зламу української військової інформаційної системи підтримки рішень та ситуаційної обізнаності "Дельта".

Для нас з точки зору планування операцій це не має критичних наслідків взагалі. Є певна низка інформаційних систем, вони (росіяни – 24 канал) десь втручаються, щось ламають. Ми так само робимо – блокуємо певні системи. До цього потрібно спокійно ставитися,

– запевняє радник ОП.

Подоляк також запропонував цікаву формулу закінчення війни. "Нехай вони відключать усі свої камери, увесь медіапростір, відійдуть до кордонів 1991 року і скажуть, що вони виграли війну. Це ж буде нормально, правильно? Ми не будемо сперечатися з цим", – підсумував він.

Теж цікаво – Подоляк різко відповів на заяву Путіна про масовану атаку на Україну: дивіться відео