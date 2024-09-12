Іспанського футболіста визнали винним у насильстві над маскотом команди: що загрожує гравцю

Колишній капітан Сельти Уго Мальо отримав вирок по справі, яка тягнеться вже п'ять років. Хлопець уникнув серйозного покарання, але буде змушений попрощатися із чималою сумою.

Іспанський захисник Уго Мальо був одним із символів клубу Сельта. Хлопець виступав за команду з 2009 по 2023 роки, але був змушений залишити команду через гучний скандал.

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Непристойна поведінка

33-річного Уго звинуватили у сексуальному насильстві. Інцидент стався у 2019 році, коли під час вітання перед стартом матчу Мальо підійшов до жінки-маскота команди та засунув їй руку під одяг.

За кілька років дівчина подала в суд на Мальо, тому Сельті довелось попрощатися зі своїм колишнім капітаном. У підсумку іспанця визнали винним у скоєнні злочину.

При цьому Уго обмежився фінансовим штрафом. Футболіст має відшкодувати жертві 1 тисячу євро, а також протягом 20 місяців виплачувати їй суму в розмірі 10 євро на день (орієнтовно – 6 тисяч сумарно).

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Під час своєї кар'єри у Сельті Мальо оформив 12 голів у 449 матчах. Минулий сезон захисник провів у бразильському Інтернасьоналі, а цього року став гравцем грецького Аріса.