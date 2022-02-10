Угода про відкрите небо: комітет рекомендує Раді ратифікувати спільний авіапростір з ЄС

10 лютого 2022 , 17:57
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Джерело:

"Слуга народу"

Євроінтеграційний комітет розглянув законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та Євросоюзом про спільний авіаційний простір. Договір між Брюсселем та Києвом підписали у жовтні 2021 року.

Про рішення профільного комітету щодо законопроєкту № 0144 повідомили у пресслужбі "Слуги народу". Там зазначили, що документ рекомендували ухвалити в цілому.

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Які переваги у ратифікації угоди:

  • Ухвалення документа дозволить зняти монополію на низку авіамаршрутів. Їх встановлять двосторонніми договорами.
  • Буде полегшене відкриття нових маршрутів, які сполучать українські міста та міста інших країн Європи.
  • Це може знизити вартість авіаквитків.

Угоду підписали у жовтні 2021 року

Саме завдяки ратифікації угоди про спільний авіапростір, авіаперевізники ЄС матимуть змогу виконувати рейси на будь-яке українське летовище і навпаки.

Зверніть увагу! Так звану "угоду про відкрите небо" підписали під час  23-го Саміту Україна – ЄС. 

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Головне про "угоду про відкрите небо" з ЄС:

  • Процес створення спільного авіаційного простору ЄС розпочав ще у 1999 році.
  • 12 грудня 2006 року Рада ЄС уповноважила Комісію розпочати відповідні переговори з Україною.
  • У жовтні 2013 року текст угоди про САП було погоджено сторонами.
  • Проте підписати договір не змогли через зовнішньополітичні умови. Підписання відтермінували на невизначений термін.
  • Україна, згідно з угодою, взяла на себе зобов'язання імплементувати до національного законодавства положення 54 регламентів та 6 директив ЄС.

Дивіться, як раніше експерт пояснював значення "угоди про відкрите небо":

 

Автор: Ірина Пундор