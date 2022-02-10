Соглашение об открытом небе: комитет рекомендует Раде ратифицировать совместное авиапространство
10 февраля 2022 , 18:08Читати новину українською
Источник:"Слуга народа"
Евроинтеграционный комитет рассмотрел законопроект О ратификации Соглашения между Украиной и Евросоюзом об Общем авиационном пространстве. Договор между Брюсселем и Киевом подписали в октябре 2021 года.
О решении профильного комитета по законопроекту № 0144 сообщили в прессслужбе "Слуги народа". Там отметили, что документ рекомендовали принять в целом.
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Какие преимущества в ратификации соглашения:
- Принятие документа позволит снять монополию на ряд авиамаршрутов. Их установят двусторонними договорами.
- Будет облегчено открытие новых маршрутов, которые соединят украинские города и города других стран Европы.
- Это может снизить стоимость авиабилетов.
Соглашение подписали в октябре 2021 года
Именно благодаря ратификации соглашения о совместном авиапространстве, авиаперевозчики ЕС смогут выполнять рейсы на любое украинское аэродром и наоборот.Обратите внимание! Так называемое "соглашение об открытом небе" подписали во время 23-го саммита Украина – ЕС.
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Главное о "соглашении об открытом небе" с ЕС:
- Процесс создания совместного авиационного пространства ЕС начал еще в 1999 году.
- 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил Комиссию начать соответствующие переговоры с Украиной.
- В октябре 2013 года текст соглашения о САП был согласован сторонами.
- Однако подписать договор не смогли из-за внешнеполитических условий. Подписание отсрочили на неопределенный срок.
- Украина, согласно договору, взяла на себя обязательство имплементировать в национальное законодательство положения 54 регламентов и 6 директив ЕС.
Смотрите, как ранее эксперт объяснял значение "соглашения об открытом небе":