У ЄС "відклали" 6,3 мільярда євро допомоги Угорщині: дають 2 роки на антикорупційні реформи
Джерело:Рада Європейського Союзу
Посли ЄС вирішили на кілька років "відкласти" допомогу Угорщині у розмірі 6,3 мільярда євро. Причиною цього стали порушення, пов'язані з корупцією в країні та верховенством права.
Угорщина продовжує втрачати важелі впливу на ЄС. Країна, котра залежна від фінансування Євросоюзу, може забути про кошти, якщо не займатиметься усуненням корупції.
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Угорщині дали 2 роки на виправлення
Причиною ухвалення відповідного рішення Комітетом постійних представників стали порушення принципів верховенства права в Угорщині, які стосуються:
- державних закупівель,
- ефективності дій прокуратури,
- а також боротьби з корупцією.
Відтак, поки країна не усуне ці порушення, доти не матиме можливості розраховувати на бюджетні зобов'язання у розмірі 6,3 мільярда євро.
Зауважимо, що відповідні обмеження мають тимчасовий характер. Їх можуть повністю скасувати, якщо країна виправить ситуацію повністю. На це Угорщині дають два роки.
Додамо, що попри це Угорщина отримає 5,8 мільярда євро. Ці кошти виділять з фонду ЄС для відновлення економіки після пандемії (RRP).
Угорщина зняла вето на допомогу Україні
- Напередодні стало відомо, що Угорщина, котра упродовж останніх тижнів блокувала допомогу для України, таки зняла вето. Тож посли ЄС одноголосно схвалили пакет у розмірі 18 мільярдів євро.
- Водночас слід не забувати, що Угорщина продовжує блокувати санкції проти Росії. У Будапешті цинічно заявляють, що 9-й пакет "загрожує угорській безпеці". Та й сам глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначає, що санкційна політика ЄС проти країни-агресорки – "провальна".
- Тижнем раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирішив виправдатися. Він цинічно збрехав, що його країна не ветувала допомогу ЄС для України. Відповідні заяви він назвав фейковими, а також зазначив, що жодного шантажу не буде.
- До слова, Угорщина продовжує підігравати Путіну. Так, країна "відстояла" право платити за російську нафту більш як 60 доларів за барель. Зауважимо, що саме таку фінансову стелю визначили у рамках нафтового ембарго. Але в Будапешті і цього разу знайшли можливість підтримувати Кремль.