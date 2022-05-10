Угорщина змінює риторику і пробує відмитися від бруду, – політолог про заяву посла

Угорщина кардинально змінює свою риторику. Напередодні посол цієї країни в Україні Іштван Ійдярто заявив, що не блокуватиме вступ України в ЄС та НАТО.

Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк. Він пояснив, чого чекати далі.

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За його словами, ставлення Угорщини нав'язане новим трендом, яким стала Україна. Ми стали головним носієм у світі щодо відновлення справедливості.

Тоді як Угорщина точно не очікувала від нас такого шаленого опору проти "другої армії світу".

Тому йде певна зміна риторики і ставлення до України,

– зазначив Антонюк.

"Політичний фінт"

"Їм потрібно зараз відмитися від бруду, але разом з тим Угорщина не припиняє співпрацю з Росією", – додав політолог.

Тож у такому випадку, на його думку, країні просто було необхідно зробити "політичний фінт", щоб відвернути увагу від намагання відмовитись вводити нафтове ембарго проти країни-агресорки. Таким чином хочуть спробувати обійти ті санкції, які вже існують.

Угорщина та Словаччина матимуть час до кінця 2024 року на те, щоб відмовитися від російської нафти, за даними джерел ЗМІ. А Чехії дадуть час до червня 2024 року.

Тому розсляблятися після таких слів поки не варто. Навпаки, варто виктористати геополітичну кон'юктуру, яка зараз є на нашому боці. Відтак повністю "дотиснути" не лише Угорщину, а й інші країни.

Угорщина не блокуватиме вступ України в ЄС та НАТО