Чи вдасться дійти до компромісу – побачимо за результатами. Однак тут стоїть не так питання компромісу, як грошей. Про це 24 каналу сказав директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

Увага Президентка Єврокомісії їде в Угорщину: говоритиме з Орбаном про нафтове ембарго

За його словами, він впевнений, що в кулуарах перемовин між ЄС та Угорщиною мовиться про загальну суму грошей, на які Угорщина може розраховувати, щоб адаптувати нафтовий ринок країни до реальності без російської нафти.

А ця ситуація невідворотна. Це Орбан розуміє. Тож не варто звертати увагу на медійну риторику у цьому руслі, краще дивитися безпосередньо на рішення. Угорщина – це не та країна, яка може щось реально заблокувати в Євросоюзі, попри заяви,

– наголосив Тужанський.

Чи можливий компроміс між ЄС та Угорщиною

На думку експерта, Орбан просто не хоче втрачати грошей, але він намагається виторгувати від ЄС не лише компенсації чи усунення Угорщини від ембарго. Натомість президент країни хоче домовитися про "загальні рамки" європейських грошей в Угорщині.

Довідка. Угорщина та Словаччина матимуть час до кінця 2024 року на те, щоб відмовитися від російської нафти, за даними джерел ЗМІ. А Чехії дадуть час до червня 2024 року.

І наголосив, що дуже важливо враховувати, що сьогодні у контексті відносин Брюсселя та Будапешта мовиться не тільки про ембарго на нафту. Проти Угорщини також запустили безпрецедентний процес з боку Єврокомісії щодо використання європейських фондів в Угорщині.

"Мовиться й про базові європейські гроші, які розподіляються між країнами згідно з бюджетом. Тож країна може втратити значну частину через підозри в корупції", – пояснив він.

Разом з тим він переконаний, що 6-й пакет санкцій однозначно запровадять. Це буде поразкою Росії.

Шостий пакет санкцій проти Росії від ЄС

Європейська комісія ще 4 травня підготувала проєкт 6 пакета санкцій проти Росії. Все це на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну. Однак щоб заборони набули чинності, їх повинні підтримати країни Європейського Союзу.

Так, новому пакеті санкцій Єврокомісія пропонує, зокрема, запровадити ембарго на російську нафту. Також під санкції може потрапити і російський "Сбербанк". Його хочуть відключити від системи SWIFT.

Окрім того, заборонять роботу пропагандистів та запровадять санкції проти військових керівників, які причетні до звірств росіян на Київщині.

Представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 5 травня заявив, що країни ЄС майже дійшли згоди щодо 6 пакета санкцій проти Росії.

Угорщина блокує санкції проти Росії: що треба знати