Венгрия меняет риторику и пытается отмыться от грязи, – политолог о заявлении посла
Венгрия кардинально изменяет свою риторику. Накануне посол этой страны в Украине Иштван Ийдярто заявил, что не будет блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО.
Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк. Он объяснил, чего ждать дальше.
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По его словам, позиция Венгрии навязана новым трендом, которым стала Украина. Мы стали главным носителем в мире относительно восстановления справедливости.
В то время как Венгрия точно не ожидала от нас такого безумного сопротивления против "второй армии мира".
Поэтому идет определенное изменение риторики и отношения к Украине,
– отметил Антонюк.
"Политический финт"
"Им нужно сейчас отмыться от грязи, но вместе с тем Венгрия не прекращает сотрудничества с Россией", – добавил политолог.
Поэтому в этом случае, по его мнению, стране просто необходимо было сделать "политический финт", чтобы отвлечь внимание от попытки отказаться вводить нефтяное эмбарго против страны-агрессора. Таким образом, хотят попытаться обойти те санкции, которые уже существуют.Справка. Венгрия и Словакия будут иметь время до конца 2024 года, чтобы отказаться от российской нефти, по данным источников СМИ. А Чехии дадут время до июня 2024 года.
Поэтому расслабляться после таких слов пока не стоит. Напротив, стоит использовать геополитическую конъюнктуру, которая сейчас есть на нашей стороне. Следовательно, полностью "дожать" не только Венгрию, но и другие страны.
Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО
- Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью СМИ сообщил, что Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Североатлантический Альянс, а также поддержит стремление Киева к членству в Европейском Союзе. По его словам, они этого никогда и не делали.
- Однако такая позиция отличается от действий страны, поскольку официальный Будапешт блокирует санкции ЕС против России. Дело в том, что Европейская комиссия еще 4 мая подготовила проект 6 пакета санкций. Однако, его должны поддержать все члены ЕС.
- Убедить Будапешт, вероятно, решила лично президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вскоре она встретится с Орбаном и будет говорить о нефтяном эмбарго.