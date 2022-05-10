Венгрия меняет риторику и пытается отмыться от грязи, – политолог о заявлении посла

Венгрия кардинально изменяет свою риторику. Накануне посол этой страны в Украине Иштван Ийдярто заявил, что не будет блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО.

Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк. Он объяснил, чего ждать дальше.

К теме Венгрия не та страна, которая что-то заблокирует – Тужанский о позиции государства по санкциям

По его словам, позиция Венгрии навязана новым трендом, которым стала Украина. Мы стали главным носителем в мире относительно восстановления справедливости.

В то время как Венгрия точно не ожидала от нас такого безумного сопротивления против "второй армии мира".

Поэтому идет определенное изменение риторики и отношения к Украине,

– отметил Антонюк.

"Политический финт"

"Им нужно сейчас отмыться от грязи, но вместе с тем Венгрия не прекращает сотрудничества с Россией", – добавил политолог.

Поэтому в этом случае, по его мнению, стране просто необходимо было сделать "политический финт", чтобы отвлечь внимание от попытки отказаться вводить нефтяное эмбарго против страны-агрессора. Таким образом, хотят попытаться обойти те санкции, которые уже существуют.

Венгрия и Словакия будут иметь время до конца 2024 года , чтобы отказаться от российской нефти, по данным источников СМИ. А Чехии дадут время до июня 2024 года.

Поэтому расслабляться после таких слов пока не стоит. Напротив, стоит использовать геополитическую конъюнктуру, которая сейчас есть на нашей стороне. Следовательно, полностью "дожать" не только Венгрию, но и другие страны.

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО