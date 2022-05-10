Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк. Він пояснив, чого чекати далі.

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За його словами, ставлення Угорщини нав'язане новим трендом, яким стала Україна. Ми стали головним носієм у світі щодо відновлення справедливості.

Тоді як Угорщина точно не очікувала від нас такого шаленого опору проти "другої армії світу".

Тому йде певна зміна риторики і ставлення до України,

– зазначив Антонюк.

"Політичний фінт"

"Їм потрібно зараз відмитися від бруду, але разом з тим Угорщина не припиняє співпрацю з Росією", – додав політолог.

Тож у такому випадку, на його думку, країні просто було необхідно зробити "політичний фінт", щоб відвернути увагу від намагання відмовитись вводити нафтове ембарго проти країни-агресорки. Таким чином хочуть спробувати обійти ті санкції, які вже існують.

Довідка. Угорщина та Словаччина матимуть час до кінця 2024 року на те, щоб відмовитися від російської нафти, за даними джерел ЗМІ. А Чехії дадуть час до червня 2024 року.

Тому розсляблятися після таких слів поки не варто. Навпаки, варто виктористати геополітичну кон'юктуру, яка зараз є на нашому боці. Відтак повністю "дотиснути" не лише Угорщину, а й інші країни.

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