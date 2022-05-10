Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк. Він пояснив, чого чекати далі.
До теми Угорщина не та країна, яка щось заблокує, – Тужанський пояснив позицію держави щодо санкцій
За його словами, ставлення Угорщини нав'язане новим трендом, яким стала Україна. Ми стали головним носієм у світі щодо відновлення справедливості.
Тоді як Угорщина точно не очікувала від нас такого шаленого опору проти "другої армії світу".
Тому йде певна зміна риторики і ставлення до України,
– зазначив Антонюк.
"Політичний фінт"
"Їм потрібно зараз відмитися від бруду, але разом з тим Угорщина не припиняє співпрацю з Росією", – додав політолог.
Тож у такому випадку, на його думку, країні просто було необхідно зробити "політичний фінт", щоб відвернути увагу від намагання відмовитись вводити нафтове ембарго проти країни-агресорки. Таким чином хочуть спробувати обійти ті санкції, які вже існують.
Тому розсляблятися після таких слів поки не варто. Навпаки, варто виктористати геополітичну кон'юктуру, яка зараз є на нашому боці. Відтак повністю "дотиснути" не лише Угорщину, а й інші країни.
Угорщина не блокуватиме вступ України в ЄС та НАТО
- Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю ЗМІ повідомив, що Угорщина не блокуватиме вступ України до Північноатлантичного Альянсу, а також підтримає прагнення Києва до членства в Європейському Союзі. За його словами, вони це ніколи й не робили.
- Однак така позиція різниться з діями країни, оскільки офіційний Будапешт блокує санкції ЄС проти Росії. Річ у тім, що Європейська комісія ще 4 травня підготувала проєкт 6 пакету санкцій. Однак їх повинні підтримати всі члени ЄС.
- Переконати Будапешт, ймовірно, вирішила особисто президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона невдовзі зустрінеться з Орбаном та говоритиме про нафтове ембарго.