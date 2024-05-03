Вбивство українця у Будапешті: посольство з'ясовує усі обставини інциденту
Джерело:"Європейська правда"
В Угорщині від ножових поранень помер український громадянин. Посольство України наразі з'ясовує всі обставини смерті українця.
У пресслужбі МЗС повідомили, що міністерству відомо про вбивство українця в Будапешті.
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МЗС з'ясовує обставини нападу на українця в Будапешті
Наразі посольство України в Угорщині з'ясовує всі обставини події.
Додаткові обставини наразі з'ясовує посольство,
– розповіли в МЗС у коментарі "ЄП".
Нагадаємо, що в Угорщині від ножових поранень помер 48-річний українець. Попередньо, він був водієм вантажівки.
Що відомо про трагедію
- 1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про сутичку між двома чоловіками, яка переросла у бійку. Все закінчилось тим, що один з них почав стікати кров’ю.
- Попередньо, 44-річний казахстанець під час сварки кілька разів завдав ударів ножем 48-річному українцеві.
- Громадянин України помер на місці.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства.
- Згодом поліція Будапешта повідомила, що затримала 44-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві.
Угорські ЗМІ заявили, що обидва чоловіки нібито працювали водіями вантажівок. Також повідомляється, що на момент трагедії вони перебували на території транспортної компанії. Водночас у МЗС цю інформацію поки що не коментували.
Нагадаємо, що лиш нещодавно Україну сколихнула ще одна трагічна звістка – у Німеччині росіянин жорстоко вбив українських воїнів, які проходили там реабілітацію. 27 квітня в баварському місті Мурнау-ам-Штафельзее двох наших захисників знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру. Один із них загинув на місці, а другий – помер у лікарні.
Попередньо, фанат Путіна був у стані алкогольного сп'яніння. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.