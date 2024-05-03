Вбивство українця у Будапешті: посольство з'ясовує усі обставини інциденту

В Угорщині від ножових поранень помер український громадянин. Посольство України наразі з'ясовує всі обставини смерті українця.

У пресслужбі МЗС повідомили, що міністерству відомо про вбивство українця в Будапешті.

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МЗС з'ясовує обставини нападу на українця в Будапешті

Наразі посольство України в Угорщині з'ясовує всі обставини події.

Додаткові обставини наразі з'ясовує посольство,

– розповіли в МЗС у коментарі "ЄП".

Нагадаємо, що в Угорщині від ножових поранень помер 48-річний українець. Попередньо, він був водієм вантажівки.

Що відомо про трагедію

1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про сутичку між двома чоловіками, яка переросла у бійку. Все закінчилось тим, що один з них почав стікати кров’ю.

Попередньо, 44-річний казахстанець під час сварки кілька разів завдав ударів ножем 48-річному українцеві.

Громадянин України помер на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства.

Згодом поліція Будапешта повідомила, що затримала 44-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві.

Угорські ЗМІ заявили, що обидва чоловіки нібито працювали водіями вантажівок. Також повідомляється, що на момент трагедії вони перебували на території транспортної компанії. Водночас у МЗС цю інформацію поки що не коментували.

Нагадаємо, що лиш нещодавно Україну сколихнула ще одна трагічна звістка – у Німеччині росіянин жорстоко вбив українських воїнів, які проходили там реабілітацію. 27 квітня в баварському місті Мурнау-ам-Штафельзее двох наших захисників знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру. Один із них загинув на місці, а другий – помер у лікарні.

Попередньо, фанат Путіна був у стані алкогольного сп'яніння. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.