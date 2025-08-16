В Угорщині кілька тижнів тому просто з території військового аеродрому викрали деталі багатоцільових винищувачів МіГ-29, якими Росія розплатилася за борг.

Особи причетних до інциденту станом на зараз не з'ясували, триває розслідування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Blick і Telex.

Що відомо про викрадення запчастин із МіГ-29?

ЗМІ повідомляють, що невідомі проникли на територію військового аеродрому, перерізавши його дротяну огорожу. Злодіям вдалося вкрасти запчастини, розташовані за носовим конусом літаків, зокрема локаторні деталі.

Правоохоронці підтверджують початок провадження стосовно цієї справи. Утім, "з огляду на інтереси слідства" додаткових подробиць з цього приводу не вказали. Таку ж відповідь надали й в оборонному відомстві країни.

Нагадують, що ще у 1993 році Росія передала Угорщині 28 винищувачів МіГ-29 як розрахунок за державний борг. Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідні літаки вивели з експлуатації у 2010 році й замінили на літаки Gripen.

З того моменту вони зберігалися в законсервованому стані. У 2019 році угорський уряд спробував продати 19 МіГ-29, що зберігалися в аеропорту Кечкемета, проте жодної пропозиції на купівлю так і не отримали.

До слова, нещодавно Угорщина та ОАЕ представили систему протиповітряної оборони SkyKnight, призначену для нейтралізації великої кількості повітряних цілей, зокрема дрони-камікадзе, в межах комплексу Skynex.