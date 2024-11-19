Україна зараз може виправити одну важливу помилку минулого

Великими стають ті народи та країни, які зуміли перерости власні помилки.

Заради історії та протоколу пропоную пройтися по моментах, які передували епізоду з передачею росіянам за газ у 1999 році восьми "Ту-160" (ну і трьох "Ту-95МС" і 575 ракет Х-55 "в пакеті"). Про це заявив Іван Киричевський, інформує 24 Канал.

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Чому Україна передала Росії свою авіацію

На початку 1990-х років на території України опинилось аж 16 бомбардувальників "Ту-160", які одразу перейшли в статус "валізи без ручки". Все тому, що завод-виробник в Казані прямо заявив, що не буде помагати в обслуговуванні цих літаків, а значна частина льотного й технічного персоналу одразу присягнула на вірність Росії.

На цьому тлі в керівництва нашої країни у 1992 році визрів в цілому гарний задум – обміняти стратегічні бомбардувальники на усі наявні тоді в Росії аж 36 літаків "Ан-124". Тобто це була гарна ідея, як примножити національне багатство ("Авіалінії Антонова" ще з радянських часів працювали як госпрозрахункове підприємство). Інша справа, що цей задум втілити таки не вдалось.

На такому мінорному фоні наші "Ту-160" орієнтовно уже в 1997 – 1998 роках почали йти під ніж. Утилізаційні роботи вела американська корпорація Raytheon під чуйним керівництвом Держдепу США.

Як можна здогадатись на цьому моменті, в історії про передачу ракет та бомбардувальників росіянам за газ у 1999 році насправді було три сторони – Україна, Росія та США. Вашингтон на тлі "монікаґейту" (гучний політичний та сексуальний скандал за участю тодішнього президента США Білла Клінтона і стажистки Білого дому Моніки Левінскі – 24 Канал) чомусь вирішив, що припинити утилізацію "Ту-160" та віддати їх Росії – це гарна ідея.

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Але раз на то пішло – американці чомусь через цю історію собі волосся на всіх доступних місцях не рвуть, хоча мали б. Бо так виходить, що "легким порухом руки" з передачею ракет та бомбардувальників Росія повернулась в ранг актуальної загрози для країн Заходу.

Як виправити стару помилку

Мене в цьому випадку цікавлять не помилки минулого та персоналії, які до них причетні. Мене цікавить, як це можна виправити, тим більш, що виправлення – цілком нам під силу.

Наприклад, є гарна історія, що Франція до 2000-х років використовувала стратегічні бомбардувальники Mirage IV, цілком аналогічні "Ту-22М3". Потім вона перейшла на більш практичне рішення і адаптувала носій ядерної зброї – надзвукову крилату ракету ASMP-A – під "Рафаль".

Можна вважати, що щось подібне ми тепер маємо у формі "Су-24М" під SCALP та Storm Shadow. Військово-технічний прогрес ніколи не стоїть на місці – нам тепер явно треба брати нову вершину.

Наприклад, успіх нещодавнього удару Ізраїлю по Ірану прямо пов'язаний з тим, що ЦАХАЛ використовував саме аеробалістичні ракети – клас повітряного озброєння, який зараз є тільки в самих ізраїльтян, росіян та китайців.

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На цьому особливо не дає спокою той факт, що ЦАХАЛ має аеробалістичну ракету Rampage, яка по габаритах цілком подібна до нашої "Вільхи" та має дальність пуску до 250 кілометрів з F-16 та до 150 кілометрів з "МіГ-29".

От коли ми свою "Вільху" чи щось схоже прикрутимо на свої F-16, от тоді можна буде вважати, що гештальт закритий.