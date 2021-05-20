Україна без опалення: в ОП обіцяють не допустити, щоб людям відрізали тепло

Віталій Кличко заявив, що 120 міст України з травня можуть залишитися без гарячої води, а з жовтня – все населення без централізованого опалення. Однак в Офісі Президента запевнили, що врегулюють ситуацію.

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко заявив, що уряд відмовся виконати взяті на себе зобов'язання. Натомість очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що питання щодо старих боргів вирішать у парламенті.

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Кличко про ризики для України

Віталій Кличко заявив, що тепер підприємства будуть купувати газ у "Нафтогазу" чи інших постачальників за ринковими умовами. Натомість "Нафтогаз" встановив ціну вище 9 грн за 1 кубічний метр, авансову оплату, подобове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від їхніх умов.

Це призведене до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за комунальні послуги. А також – до непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю газу для садочків, шкіл, лікарень,

– заявив Віталій Кличко.

Він також додав, що 9 лютого 2021 року уряд, "Нафтогаз", Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Асоціація міст України уклали меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Місцеве самоврядування виконало свої зобов'язання, натомість Кличко заявив, що уряд відмовився виконати взяті на себе.

Зокрема він додав, що уряд не здійснює компенсацію втрат комунальним підприємствам. Це не дозволяє розпочати підготовку до опалювального сезону, а також арештовуються рахунки комунальних підприємств теплопостачання, блокується робота підприємств, люди залишаються без зарплати.

Уряд та "Нафтогаз" своїми діями вже в травні залишає 120 міст – 5 мільйонів громадян – без гарячої води, а бюджетні установи – без природного газу. З жовтня ж все населення може залишитися без централізованого опалення,

– заявив Кличко.

Вимоги місцевого самоврядування

негайно розблокувати рахунки комунальних підприємств та припинити нарахування штрафів;

компенсувати втрати комунальних підприємств, які виникли внаслідок рішень, ухвалених органами держвлади;

гарантувати постачання природного газу в достатніх обсягах комунальним підприємствам на умовах післяплати і за ціною, що врахована в нинішніх тарифах для населення;

ухвалити законопроєкт, що забезпечить реструктуризацію заборгованості комунальних підприємств за спожитий газ, списання штрафів та відшкодування різниці в тарифах.

Як Офіс Президента збирається вирішувати ситуацію з опаленням

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що у нових умовах влада підтримає міста та запевнив у виконанні всіх домовленостей, які були зафіксовані в меморандумі в лютому 2021 року. Він також запевнив, що у питанні теплопостачання потрібно рухатися до ринкових відносин, адже кілька міст уже працюють без публічних спеціальних обов'язків (ПСО).

"Також усі ми розуміємо, що діє підписаний між урядом України та мерами міст відповідний меморандум. Він буде реалізований у визначені строки та передбачає певні дії обох сторін", – заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Він запевнив, що уряд і ОП намагатимуться допомагати пройти перехідний період. На засіданні ОП також:

голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко запевнив, що найближчим часом компанія запропонує довгострокові пропозиції для сталих цін на газ для підприємств теплопостачання, що допоможн уникнути коливань цін протягом опалювального сезону 2021 – 2022 років;

він також додав, що компанія не вимагатиме величезні передплати або банківські гарантії;

щодо старих боргів очікує, що це вирішать найближчим часом у парламенті;

Вітренко розповів, що напрацьований відповідний законопроєкт скоро зареєструють в Раді .

. документ передбачатиме врегулювання боргів, які виникали через невідповідність тарифам на послуги теплопостачання тим цінам, які існували.