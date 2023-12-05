Іноді це необхідно: за яких умов Україна експортує електроенергію
Україна експортує електроенергію. Але це дуже маленькі обсяги, якщо порівняти з літом 2022 року.
Про це 24 Каналу зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він пояснив, за яких умов може експортуватися електроенергія.
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Умови експорту
Попри обстріли росіян і знищення енергетичних об'єктів, Україна їх відновлює і експортує електроенергію. Це відбувається завдяки двом умовам.
"Експорт – викидання за межі України надлишків електроенергії, яка час від часу виникає у двох ситуаціях: або яскраво світить сонце і вдень сонячні електростанції вироблять достатньо багато електрики, а наше споживання не може цю електрику забрати і тоді вона експортується у Європу", – сказав Харченко.
Олександр Харченко про експорт електроенергії: дивитись відео
Інший випадок – коли вночі час від часу трапляється найнижчий рівень споживання, виникають певні залишки, які Україна має змогу експортувати. Але директор Центру досліджень енергетики підкреслює, що це незначні цифри.
Так, у вересні Україна експортувала електроенергії в 5 разів більше, ніж імпортувала. Мовиться про цифру 111,1 тисячі мегават-годин. 60% від цього показника надійшло до Словаччини і відповідно 40% – Молдови. Але для порівняння у вересні 2022 року експорт склав 419,8 тисячі мегават-годин.
Ситуація з експортом електроенергії: що відомо
- 31 жовтня 2023 року українські енергетики допомогли Польщі отримати необхідні обсяги електроенергії. Упродовж трьох годин Україна надавала аварійну допомогу, сумарна величина якої склала 690 мегават на годину.
- У квітні Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини. Тоді мовилося про обсяг у 200 мегават на годину.
- Раніше повідомлялося, що до квітня 2023 року Україна пів року не експортувала електроенергію. Але завдяки роботі енергетиків вдалося досягти безперебійної роботи і накопичити певний запас.
- У Міненергетики зазначали, що забезпечення електроенергією українських споживачів – це пріоритет. Тому експорт може бути припинений у разі зміни ситуації.