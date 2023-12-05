Иногда это необходимо: при каких условиях Украина экспортирует электроэнергию

Украина экспортирует электроэнергию. Но это очень маленькие объемы, если сравнить с летом 2022 года.

Об этом 24 Каналу отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он объяснил, при каких условиях может экспортироваться электроэнергия.

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Условия экспорта

Несмотря на обстрелы россиян и уничтожение энергетических объектов, Украина восстанавливает и экспортирует электроэнергию. Это происходит благодаря двум условиям.

"Экспорт – выброс за пределы Украины излишков электроэнергии, которая время от времени возникает в двух ситуациях: или ярко светит солнце и днем солнечные электростанции выработают достаточно много электричества, а наше потребление не может это электричество забрать и тогда оно экспортируется в Европу", – сказал Харченко.

Александр Харченко об экспорте электроэнергии: смотреть видео

Другой случай – когда ночью время от времени происходит самый низкий уровень потребления, возникают определенные остатки, которые Украина может экспортировать. Но директор Центра исследований энергетики подчеркивает, что это незначительные цифры.

Так, в сентябре Украина экспортировала электроэнергии в 5 раз больше, чем импортировала. Речь идет о цифре 111,1 тысячи мегаватт-часов. 60% от этого показателя поступило в Словакию и соответственно 40% – в Молдову. Но для сравнения в сентябре 2022 года экспорт составил 419,8 тысяч мегаватт-часов.

Ситуация с экспортом электроэнергии: что известно