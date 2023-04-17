Украина будет экспортировать электроэнергию в Словакию
В Укрэнерго рассказали, что был проведен аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии, где распределили 100% доступной пропускной способности в этом направлении среди четырех участников.
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В энергосистеме хранится достаточный резерв мощности, отмечают в Укрэнерго, поэтому в дальнейшем продолжают экспорт в:
- Польше – 75 мегаватт в час;
- Молдовы – 99 – 134 мегаватт в час;
- а отныне и Словакии – 200 мегаватт в час.
Состояние энергосистемы Украины
16 апреля в результате повреждения сетей российскими обстрелами Херсон и часть области временно были обесточены, однако питание уже восстановлено.
В Укрэнерго подчеркнули, что приоритетом является восстановление надежности питания. Там попросили украинцев, по возможности, переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.