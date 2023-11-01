Что произошло в Польше

Следует понимать, что Украина получает значительный доход от продажи электроэнергии. Польша является одной из тех стран, которые импортируют это сырье.

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31 октября польские операторы запросили помощь от Украины. Украинские энергетики, в свою очередь, предоставили необходимые объемы электроэнергии.

Вчера с 11.00 до 14.00 Украина оказывала аварийную помощь оператору системы передачи Польши. Ее суммарная величина составила 690 мегаватт в час.

– сообщили в Министерстве энергетики

Коммерческий импорт электроэнергии за вчера составил 69 мегаватт в час. При этом общий экспорт в Словакию и Молдову был 2 222 мегаватт в час.

Несмотря на то, что Россия пытается повредить энергосистему Украины, на сегодняшний день, украинские предприятия производят достаточно энергии для того, чтобы обеспечивать как местных потребителей, так и осуществлять продажу. Конечно, многое зависит и от событий на фронте.

Чем больше земли освобождают украинские военнослужащие, тем быстрее происходит возрождение прежних мощностей. Не стоит забывать, что одной из основных стратегий России является обстрел критической инфраструктуры, от которой зависит нормальная жизнь гражданских.