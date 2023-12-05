Об этом 24 Каналу отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он объяснил, при каких условиях может экспортироваться электроэнергия.
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Условия экспорта
Несмотря на обстрелы россиян и уничтожение энергетических объектов, Украина восстанавливает и экспортирует электроэнергию. Это происходит благодаря двум условиям.
"Экспорт – выброс за пределы Украины излишков электроэнергии, которая время от времени возникает в двух ситуациях: или ярко светит солнце и днем солнечные электростанции выработают достаточно много электричества, а наше потребление не может это электричество забрать и тогда оно экспортируется в Европу", – сказал Харченко.
Александр Харченко об экспорте электроэнергии: смотреть видео
Другой случай – когда ночью время от времени происходит самый низкий уровень потребления, возникают определенные остатки, которые Украина может экспортировать. Но директор Центра исследований энергетики подчеркивает, что это незначительные цифры.
Так, в сентябре Украина экспортировала электроэнергии в 5 раз больше, чем импортировала. Речь идет о цифре 111,1 тысячи мегаватт-часов. 60% от этого показателя поступило в Словакию и соответственно 40% – в Молдову. Но для сравнения в сентябре 2022 года экспорт составил 419,8 тысяч мегаватт-часов.
Ситуация с экспортом электроэнергии: что известно
- 31 октября 2023 года украинские энергетики помогли Польше получить необходимые объемы электроэнергии. В течение трех часов Украина оказывала аварийную помощь, суммарная величина которой составила 690 мегаватт в час.
- В апреле Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию. Тогда говорилось об объеме в 200 мегаватт в час.
- Ранее сообщалось, что до апреля 2023 Украина полгода не экспортировала электроэнергию. Но благодаря работе энергетиков удалось добиться бесперебойной работы и накопить определенный запас.
- В Минэнергетики отмечали, что обеспечение электроэнергией украинских потребителей – это приоритет. Поэтому экспорт может быть прекращен при изменении ситуации.