Чехія знайшла 800 тисяч боєприпасів для України: коли їх можуть передати

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла шлях, як передати Україні близько 800 тисяч артилерійських снарядів. Для того, щоб надати таку допомогу, партнери в Європі шукають шляхи для фінансування.

Про це Петр Павел заявив на "Українському ланчі", яки проходить в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Президент Чехії також наголосив, що діяти необхідно вже зараз, а не чекати, поки у США проголосують за пакет допомоги, передає 24 Канал.

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800 тисяч снарядів для України

Президент Чехії повідомив, що його країна знайшла цікавий спосіб, як дістати артилерійські снаряди для України. Втім, для цього необхідно знайти фінансування. Петр Павел наголосив, що країнам світу необхідно підтримувати Україну у постачанні боєприпасів і бути у цьому питанні такими ж інновативними й гнучкими, як українські солдати.

Тому у Чехії закликали продовжувати шукати снаряди для українських захисників по усьому світу, аби ЗСУ могли давати відсіч окупантам. Павел відзначив у цьому питанні Данію, Нідерланди, Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії, а після цього – його відправляють до України.

Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 міліметрів, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри, які ми зможемо переправити в Україну за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо,

– заявив Павел.

Кулеба розповів про проблеми з постачанням боєприпасів

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наразі Україна має 2 проблеми з постачанням боєприпасів – кількість і стабільність постачання, а також те, що деякі боєприпаси не підходять до гаубиць.

"Перше – кількість і сталість, стабільність постачання. Ситуація дуже погана сьогодні, це не моя політична оцінка, це меседж, який ми всі отримуємо з фронту – президент, військові радники, військовослужбовці пишуть з фронту – погана ситуація, потрібні боєприпаси", – заявив Кулеба.

Пояснюючи другу проблему, глава МЗС наголосив, що деякі рішення ухвалюють "для галочки". Річ у тім, що один калібр, до прикладу, 155 міліметрів, підходить не всім гарматам. Тому такі боєприпаси не можуть бути використані на полі бою й необхідно чекати нову партію.

Бачте, коли ухвалюється рішення про постачання певної кількості снарядів, скажімо 155 калібру, ухвалюється політичне рішення і поставлено 10 тисяч снарядів, ми ставимо галочку і чекаємо на наступну партію... Але річ у тім, що всі ці гаубиці й гармати калібру 155 мм були створені для конкретних типів снарядів цього калібру, які були вироблені в конкретній країні. Політики ставлять галочку, отримують належне за здійснення цього постачання, а на місцях виникає величезна технічна проблема,

– наголосив Кулеба.

Проблеми з постачанням боєприпасів