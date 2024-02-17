Чехия нашла 800 тысяч боеприпасов для Украины: когда их могут передать

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла путь, как передать Украине около 800 тысяч артиллерийских снарядов. Для того чтобы оказать такую помощь, партнеры в Европе ищут пути для финансирования.

Об этом Петр Павел заявил на "Украинском ланче", который проходит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Чехии также отметил, что действовать необходимо уже сейчас, а не ждать, пока в США проголосуют за пакет помощи, передает 24 Канал.

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800 тысяч снарядов для Украины

Президент Чехии сообщил, что его страна нашла интересный способ, как достать артиллерийские снаряды для Украины. Впрочем, для этого необходимо найти финансирование. Петр Павел отметил, что странам мира необходимо поддерживать Украину в поставках боеприпасов и быть в этом вопросе такими же инновационными и гибкими, как украинские солдаты.

Поэтому в Чехии призвали продолжать искать снаряды для украинских защитников по всему миру, чтобы ВСУ могли давать отпор оккупантам. Павел отметил в этом вопросе Данию, Нидерланды, Канаду, которые обеспечили ресурсы для того, чтобы поставлять военное оборудование в Чехию, а после этого – его отправляют в Украину.

Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров, и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра, которые мы сможем переправить в Украину за несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и так далее,

– заявил Павел.

Кулеба рассказал о проблемах с поставками боеприпасов

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Украина имеет 2 проблемы с поставками боеприпасов – количество и стабильность поставок, а также то, что некоторые боеприпасы не подходят к гаубицам.

"Первое – количество и постоянство, стабильность поставок. Ситуация очень плохая сегодня, это не моя политическая оценка, это месседж, который мы все получаем с фронта – президент, военные советники, военнослужащие пишут с фронта – плохая ситуация, нужны боеприпасы", – заявил Кулеба.

Объясняя вторую проблему, глава МИД подчеркнул, что некоторые решения принимают "для галочки". Дело в том, что один калибр, к примеру, 155 миллиметров, подходит не всем пушкам. Поэтому такие боеприпасы не могут быть использованы на поле боя и необходимо ждать новую партию.

Видите ли, когда принимается решение о поставке определенного количества снарядов, скажем 155 калибра, принимается политическое решение и поставили 10 тысяч снарядов, мы ставим галочку и ждем следующую партию... Но дело в том, что все эти гаубицы и пушки калибра 155 мм были созданы для конкретных типов снарядов этого калибра, которые были произведены в конкретной стране. Политики ставят галочку, получают должное за осуществление этой поставки, а на местах возникает огромная техническая проблема,

– подчеркнул Кулеба.

Проблемы с поставками боеприпасов