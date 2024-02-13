Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя ситуацию с оснащением украинской армии. По его словам, миллион снарядов не даст паритета с оккупантами.

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"Миллион боеприпасов – это примерно 2500–2700 в сутки. Россия будет перестреливать нас в три-четыре раза, а то и больше", – констатировал Попович.

Где взять еще снарядов

Украина имеет два пути решения проблемы с боеприпасами. Они зависят от внутриполитической ситуации в США:

дождаться принятия пакета помощи и получить боеприпасы, что даст выиграть время для наращивания собственного производства и в странах ЕС;

если Вашингтон при определенных обстоятельствах не примет соответствующую помощь, искать боеприпасы где-то на стороне.

Это уже Чехия предлагала: давайте закупать боеприпасы в третьих странах, чтобы покрыть этот миллион и как можно быстрее взяться за следующий. Наращивать собственное производство, попробовать заменить дронами,

– отметил Попович.

Пока этот вопрос не удастся решить, надо будет встать в оборону, поскольку тогда боеприпасы не так быстро расходуются, как во время наступления.

Обратите внимание! Сенат США проголосовал за отдельный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса границы. Далее – решение за Палатой представителей.

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