Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, коментуючи ситуацію з оснащенням української армії. За його словами, мільйон снарядів не дасть паритету з окупантами.
До теми Чехія придумала, як допомогти Україні з боєприпасами через проблему з обіцянкою ЄС
"Мільйон боєприпасів — це приблизно 2500–2700 на добу. Росія перестрілюватиме нас у три-чотири рази, а то й більше", – констатував Попович.
Де взяти ще снарядів
Україна має два шляхи розв'язання проблеми з боєприпасами. Вони залежать від внутрішньополітичної ситуації в США:
- дочекатися ухвалення пакета допомоги й отримати боєприпаси, що дасть виграти час для нарощення власного виробництва й у країнах ЄС;
- якщо Вашингтон за певних обставин не ухвалить відповідну допомогу, шукати боєприпаси десь на стороні.
Це вже Чехія пропонувала: закуповуймо боєприпаси в третіх країнах, щоб покрити цей мільйон і якнайшвидше взятися за наступний. Нарощувати власне виробництво, спробувати замінити дронами,
– зазначив Попович.
Допоки це питання не вдасться розв'язати, треба буде стати в оборону, оскільки тоді боєприпаси не так швидко витрачаються, як під час наступу.
Ситуація зі снарядами для України: останні новини
- З обіцяного мільйона боєприпасів ЄС може передати Україні лише 524 тисячі. Це має статись ближче до березня 2024 року.
- Європейські партнери роблять усе можливе, щоб наростити виробництво снарядів. Зокрема, концерн Rheinmetall побудує в Німеччині новий завод, боєприпаси з якого постачатимуть й Україні.
- Унаслідок гострої нестачі снарядів українські військові змушені ретельно добирати ціль, яку уразити. Окупанти це знають, тому далі запускають ракети й безпілотники.