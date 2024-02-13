Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, коментуючи ситуацію з оснащенням української армії. За його словами, мільйон снарядів не дасть паритету з окупантами.

До теми Чехія придумала, як допомогти Україні з боєприпасами через проблему з обіцянкою ЄС

"Мільйон боєприпасів — це приблизно 2500–2700 на добу. Росія перестрілюватиме нас у три-чотири рази, а то й більше", – констатував Попович.

Де взяти ще снарядів

Україна має два шляхи розв'язання проблеми з боєприпасами. Вони залежать від внутрішньополітичної ситуації в США:

дочекатися ухвалення пакета допомоги й отримати боєприпаси, що дасть виграти час для нарощення власного виробництва й у країнах ЄС;

якщо Вашингтон за певних обставин не ухвалить відповідну допомогу, шукати боєприпаси десь на стороні.

Це вже Чехія пропонувала: закуповуймо боєприпаси в третіх країнах, щоб покрити цей мільйон і якнайшвидше взятися за наступний. Нарощувати власне виробництво, спробувати замінити дронами,

– зазначив Попович.

Допоки це питання не вдасться розв'язати, треба буде стати в оборону, оскільки тоді боєприпаси не так швидко витрачаються, як під час наступу.

Зверніть увагу! Сенат США проголосував за окремий пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню без питання кордону. Далі – рішення за Палатою представників.

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