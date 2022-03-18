Україна може вступити екстерном, – політолог про те, що потрібно Україні для членства в ЄС

Про те, чи вступить Україна до Євросоюзу, може стати відомо через 2 місяці. Цей час займуть бюрократичні процедури.

Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олег Саакян. Він зазначив, що слід розробити дорожню карту для вступу.

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"Вирішення, чи Україні бути в ЄС, буде на фініші, бо мають країни проголосувати. Це кожна країна і це консенсус, але чи рухатись по цьому напрямку й чи проходити всі процедури, щоб дійти до фінішної прямої – це вже вирішено", – сказав Саакян.

Спрощеної процедури ще не існує

Політолог пояснив, що готують дорожню карту, як наблизить до моменту, коли голосуватимуть за включення України в ЄС. Він зазначив, що процедура вступу є стандартною й іншої поки не існує.

Коли говорять про спрощену процедуру входження в ЄС, то цього ще не існує. Можливо, зараз шукатимуть моменти, як можна її легалізувати й екстерном пройти певні етапи,

– сказав Саакян.

За словами політолога, Україна має формально підпадати під всі критерії ЄС, але наразі ще не пройшла процесу синхронізації. Він розповів, що європейські суспільства підтримують вступ України та вважають, що це має відбутися не за загальними процедурами.

"Тому що ми єдина країна серед всіх європейських, яка виборює воєнно своє право входити до Євросоюзу. Ніхто інший з країн не воював за те, щоб бути в ЄС. Саме через це з'явилася фраза "спрощена процедура", – пояснив Саакян.

Що потрібно Україні

Політолог зазначив, що у ЄС є певні обов'язкові елементи правосуддя, фінансової системи, економіки. Є також стандарти харчової промисловості. Для цього необхідно створити певні державні органи, які мають цим опікуватися, контролювати або замінити старі структури чи навіть скасовувати їх.

"Тобто є трансформації, де мають стояти галочки. Проте припущу, що це могло б стати частиною карти з повоєнного відновлення України, яке підтримуватимуть європейські країни й щоб карта була частиною трансформацій, які необхідні для більшої інтеграції в ЄС", – пояснив Саакян.