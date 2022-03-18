Украина может поступить экстерном, – политолог о том, что нужно Украине для членства в ЕС

О том, вступит ли Украина в Евросоюз, может стать известно через два месяца. Это время займут бюрократические процедуры.

Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что следует разработать дорожную карту для поступления.

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"Решение, быть ли Украине в ЕС, будет на финише, потому что должны страны проголосовать. Это каждая страна и это консенсус, но двигаться ли по этому направлению и проходить ли все процедуры, чтобы дойти до финишной прямой – это уже решено", – сказал Саакян.

Упрощенной процедуры еще не существует

Политолог объяснил, что готовят дорожную карту, как приблизиться к моменту голосования за включение Украины в ЕС. Он отметил, что процедура вступления является стандартной и другой пока не существует.

Когда говорят об упрощенной процедуре вхождения в ЕС, этого еще не существует. Возможно, сейчас будут искать моменты, как ее можно легализовать и экстерном пройти определенные этапы,

– сказал Саакян.

По словам политолога, Украина должна формально подпадать под все критерии ЕС, но пока еще не прошла процесс синхронизации. Он рассказал, что европейские общества поддерживают вступление Украины и считают, что это должно произойти не по общим процедурам.

"Потому что мы единственная страна среди всех европейских, которая сражается военным путем за свое право входить в Евросоюз. Никто другой из стран не воевал за то, чтобы быть в ЕС. Именно поэтому появилась фраза "упрощенная процедура", – пояснил Саакян.

Что нужно Украине

Политолог отметил, что у ЕС есть определенные обязательные элементы правосудия, финансовой системы, экономики. Имеются также стандарты пищевой промышленности. Для этого необходимо создать определенные государственные органы, которые должны опекать, контролировать или заменить старые структуры или даже отменять их.

"То есть трансформации, где должны стоять галочки. Однако предположу, что это могло бы стать частью карты по послевоенному восстановлению Украины, которое будут поддерживать европейские страны и чтобы карта была частью трансформаций, которые необходимы для большей интеграции в ЕС", – пояснил Саакян.