Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Олег Саакян. Він зазначив, що зараз змінилась риторика китайських медіа, аналітичних центрів, і навіть деяких спікерів, оскільки перед Піднебесною постали нові виклики.

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Залежність від Китаю

Китаю потрібна ослаблена Росія. Не сильна, але й не Росія, яка завалилася. Так підвищиться її залежність від Китаю,

– заявив Саакян.

Політолог нагадав, що усі ці десятиліття після розвалу Радянського Союзу Росія паразитувала на Західній цивілізації. Втім зараз, коли її почали вимикати від неї – стало зрозуміло, що в них немає нічого свого.

Можливість для Піднебесної

За його словами, усе, що є в Росії більш-менш сучасного – створене із західних комплектуючих та повністю залежить від світового товариства. Отож Росія заявила про те, що вони знайдуть свій шлях на Сході: просто замінять Західну цивілізацію – китайською й паразитуватимуть вже на ній.

Китай розуміє, що це можливість дешевше скупити активи (російські – 24 канал), отримати ресурси тощо. Тоді Росія буде в повній залежності від Піднебесної, що останній і потрібно,

– зауважив Саакян.

До слова, колишній посол США в Росії Майкл Макфол зробив твіт про розлюченість Кремля позицією Китаю. Мовиться про заяву посла КНР, який привітав стійкість українців, а також пообіцяв фінансову підтримку.

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