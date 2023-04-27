Бажано одночасно з НАТО: на яких умовах Україна має входити в ЄС
Після перемоги у війні вступ України до Європейського Союзу може бути надзвичайно швидким. Натомість перспективи вступу до НАТО є дещо гіршими.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він вважає, що Україні було б краще спершу вступити до НАТО, а вже тоді – до Європейського Союзу.
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Питання рівноправності в ЄС
Співрозмовник також зазначив, що ще краще буде, якщо це все відбудеться одночасно. Серед потенційних проблем він відзначив роль Угорщини – "одного з найбільших саботажників" у Європейському Союзі.
Є питання, наскільки правила та критерії щодо нас будуть справедливими. І наскільки ми себе відчуватимемо рівноправними,
– відзначив Олександр Антонюк.
Тому вступ до ЄС повинен відбуватися на чітких розуміннях економічних критерій – за який час Україна зможе відбудуватися.
"Потенційно ми є рівноправними. Адже в нас є ресурси, у нас є інтелект. У нас є великий потенціал, але Україна втратила свої індустріальні можливості, а території, які нині під окупацією, ми будемо не один рік лише розміновувати", – акцентував політолог.
Він відзначає, що значні частини Луганської та Донецької областей буквально стерті з лиця землі, а родючі частини Херсонщини заміновані.
Олександр Антонюк про євроінтеграцію України: дивіться відео
Фахівець також зауважив, що за нинішніх обставин Україні доведеться жити за рахунок зовнішніх інвестицій та підтримки Європейського Союзу. Тож є питання щодо відновлення індустріальних можливостей, аби вийти на такий рівень ВВП, який дозволить Україні бути одним з провідних членів ЄС.
Нині ми не знаємо не тільки, коли наша війна завершиться, а й коли закінчиться увесь цей катаклізм глобальних протистоянь, який у нас лише попереду. І чи не буде на базі ЄС створення ще якихось економічних блоків, про які, наприклад, минулого року говорив Борис Джонсон,
– підкреслив Олександр Антонюк.
Резюмуючи, він наголосив, що Україні потрібно вступати до ЄС виключно на взаємовигідних умовах, коли наша держава, зокрема, отримає певні преференції на відбудову постраждалих територій.
Євроінтеграція України: останні заяви
- Президент Італії Серджо Матарелла під час зустрічі з Денисом Шмигалем 26 квітня заявив, що бачить Україну в Європейському Союзі "в найближчому майбутньому". Втім, не всі західні політики настільки оптимістичні.
- Так, депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене заявила, що Україна може стати членом ЄС у 2029 році. За її словами, це ще "оптимістичний сценарій".
- Водночас "любі друзі" України з Угорщини вже натякають, що блокуватимуть наш вступ. В офісі угорського прем'єра Віктора Орбана заявили, що не схвалять вступу України без поступок у законі про освіту.