Матарелла також запевнив в підтримці України з італійського боку. Крім того, він наголосив, що перемога у війні має бути за нашою країною.

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Президент Італії бачить Україну в ЄС

26 квітня італійський очільник мав зустріч з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Квіринальському палаці у Римі. На зустрічі політики обговорювали післявоєнну відбудову нашої країни, а також ядерну безпеку у світі.

Президент Італії прийняв у себе Дениса Шмигаля / Фото ANSA:

Після переговорів Серджо Матарелла заявив, що мир за підсумками війни обов’язково має бути справедливим для України. Президент Італії також підтримав євроінтеграцію нашої країни, зауваживши, що він "вітає зобов’язання української влади рухатися шляхом реформ".

Італія висловлює рішучу підтримку тому, щоб Україна приєдналася до ЄС у найшвидший можливий термін,

– сказав італійський очільник.

До того ж Матарелла зазначив, що італійська влада буде підтримувати Україну у всіх сферах стільки, скільки це буде необхідно. Він також запевнив, що "захист незалежності, свободи й територіальної цілісності України є фундаментальною цінністю для всіх країн світу".

Італія постійно допомагає українській армії