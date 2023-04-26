Матарелла также заверил Украину в поддержке с итальянской стороны. Кроме того, он подчеркнул, что победа в войне должна быть за нашей страной.

Смотрите также В Италии выступили за переговоры между Украиной и Россией: Китай видят посредником

Президент Италии видит Украину в ЕС

26 апреля у итальянского руководителя состоялась встреча с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Квиринальском дворце в Риме. На встрече политики обсуждали послевоенное восстановление нашей страны, а также ядерную безопасность в мире.

Президент Италии принял у себя Дениса Шмыгаля / Фото ANSA:

После переговоров Серджо Матарелла заявил, что мир по итогам войны обязательно должен быть справедлив для Украины. Президент Италии также поддержал евроинтеграцию нашей страны, отметив, что он "приветствует обязательство украинской власти двигаться по пути реформ".

Италия выражает решительную поддержку тому, чтобы Украина присоединилась к ЕС в самый быстрый срок.

– сказал итальянский руководитель.

К тому же Матарелла отметил, что итальянские власти будут поддерживать Украину во всех сферах столько, сколько это будет необходимо. Он также заверил, что "защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины - фундаментальная ценность для всех стран мира".

Италия постоянно помогает украинской армии