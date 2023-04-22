Италия в контексте войны в Украине движется двумя основными направлениями: помощь и попытка построить стол для мира. Об этом сообщил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетт.

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Заявление Италии

По словам министра, закончить войну сейчас не получится, а получится только остановить конфликт. Поэтому он говорит, что нужно попытаться усадить за один стол двух собеседников. Он заявил, что надеется на большую роль Европы в попытке "подлить воду в огонь".

Все отлично подливают бензина в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные,

– сказал Крозетт.

Он добавил, что "посредником" может быть Китай. Крозетт подытожил, что это один из вопросов, который следует задать в Италии и Европе. Кроме того, он признал, что для Путина в войне человеческий ресурс и время не имеют никакого значения.

Реакция Украины

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк напомнил, когда кто-то говорит о "мирном урегулировании", Украина слышит только "сдайтесь, капитулируйте, выполните ультиматум России".

Чиновник разъяснил, что после 423 дней кровавой войны это невозможно. Это умышленная война на уничтожение, которую ведет Россия, поэтому здесь нет простора для "урегулирования".