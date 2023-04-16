Как отмечают в издании, пользователи сети накануне сняли, как мимо вокзала проезжали несколько десятков САУ М109. Известно, что они курсировали через северный город Удине.

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Отправили около 30 САУ

Журналисты пишут, что присутствовавшие на вокзале в Удине могли увидеть, как мимо курсируют около 30 самоходных артиллерийских установок. В издании добавили, что, по некоторым источникам, нашему государству в общей сложности передали уже около 60 таких САУ.

Очевидцы сняли на камеру транспортировку САУ М109: смотрите видео

САУ М109 – боевые гусеничные машины. Они оснащены пушкой 155-миллиметрового калибра и работают с боеприпасами стандарта НАТО. Известно, что Италия таких артиллерийских установок выпустила несколько сотен. Но сняла с производства в начале 2000-х годов. Теперь же часть этих машин успешно наносит удар по врагу.

Тем временем советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подверг критике западные медиа. Они, ссылаясь на те же секретные документы, отметили, что Украине не хватит вооружения. Мол, это станет причиной заморозки войны.

Подоляк призвал дать оружие

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас наши партнеры не должны вести подсчет того, что у них есть, а чего нет. Они должны сейчас все отдавать Украине: боеприпасы, технику и другое оборудование.

В то же время ускорять производство, чтобы пополнить запасы. Ведь следует понимать, что Россия не прекращает ни на день работу своего так называемого оборонного комплекса. Хотя все мы знаем, что оружие она использует не для защиты, а только для нападения.

Поэтому, если вы говорите о недостаточном количестве ресурсов Украины, дайте эти ресурсы. И это не вопрос, что мы просим. Это вопрос ценностей,

– подчеркнул он.

Если же страны Запада не готовы предоставлять оружие Украине, то им необходимо раз и навсегда признать, что демократии не существует, а есть сила, которая выигрывает. А еще это продемонстрирует, что отсутствует международное право и суверенитет.