Однако Западу следует задуматься об увеличении военной помощи, если ее действительно не хватает, а не критиковать и давать негативные прогнозы, ведь Украина стоит не только за себя, но и за весь демократический мир. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк подчеркнул, что упреки о нехватке ресурсов – это всего лишь субъективная аналитика. Он вспомнил 24 февраля 2022 года, когда мир скептически относился к тому, сможет ли Украина сопротивляться.

Где мы с вами были в их аналитике сегодня – нас уже не существует. Мы с вами через 14 месяцев войны говорим, потому что нас не существует. Так выглядит эта субъективная аналитика,

– добавил спикер.

Союзники должны думать об увеличении помощи

Политик обратил внимание, что сейчас страны накапливают определенный объем оружия, потому что когда-нибудь может быть великая война. Однако он убежден, что сейчас мировые лидеры должны предоставить все той стране, граждане которой готовы положить жизнь за право свободного мира существовать, за демократию и т.д.

Мне кажется, что сегодня нужно не считать, что у вас есть или нет, а просто все отдать Украине – боеприпасы и все остальное. Параллельно с этим ускорить производство, потому что всегда есть какая-то страна, которая не хочет вкладывать – а это Россия – в свой комфорт, а хочет вкладывать в агрессию.

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что большие страны, имеющие авторитарные или тоталитарные системы управления, постоянно появляются в человеческой цивилизации, ведь это очевидный исторический процесс. Во время Второй мировой войны был один монстр, теперь другой, и Украина готова его остановить, если ей предоставят инструменты.

Будете ли вы тратить эти инструменты для того, чтобы провести маленькую спецоперацию на каком-то континенте, где будет участвовать 200 спецназовцев и 2 пушки. Для этого на складах нужно держать 2 тысячи пушек или 2 тысячи HIMARS и тому подобное. Поэтому, если вы говорите о недостаточном количестве ресурсов Украины, дайте эти ресурсы. И это не вопрос, что мы просим. Это вопрос ценностей,

– заявил советник главы ОПУ.

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Почему проигрыш России важен

Если западные страны не готовы помогать оружием Украины, то им следует признать, что демократии нет, а есть выиграющая сила, считает политик. Также это означает, что нет международного права, суверенитета.

Кто-то считает, если Россия не проиграет, она будет вести себя прилично, но это люди, которые убивали людей, похищали детей, насиловали, они не смогут вести себя иначе, подчеркнул Подоляк.

Он убежден, что не проигравшая Россия не пойдет на внутреннюю трансформацию, всегда будет считать, что победила НАТО и демократию, а на ее сторону будут становиться такие же агрессивные страны.

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