Однак Заходу варто замислитися про збільшення військової допомоги, якщо її справді не вистачає, а не критикувати і давати негативні прогнози, адже Україна стоїть не лише за себе, а й за увесь демократичний світ. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк наголосив, що закиди про брак ресурсів – це всього лише суб'єктивна аналітика. Він згадав 24 лютого 2022 року, коли світ скептично ставився до того, чи зможе Україна чинити спротив.

Де ми з вами були в їхній аналітиці сьогодні – нас не існує вже. Ми з вами через 14 місяців війни говоримо, бо нас не існує. Так виглядає ця суб'єктивна аналітика,

– додав спікер.

Союзники мають думати про збільшення допомоги

Політик звернув увагу, що зараз країни накопичують певний обсяг зброї, тому що колись може бути велика війна. Однак, він переконаний, що зараз світові лідери повинні надати все тій країні, громадяни якої готові покласти життя за право вільного світу існувати, за демократію тощо.

Мені видається, що сьогодні треба не рахувати, що у вас є, чи нема, а просто все віддати Україні – боєприпаси та все інше. Паралельно з цим пришвидшити виробництво, тому що завжди є якась країна, яка не хоче вкладати – а це Росія – в свій комфорт, а хоче вкладати в агресію,

– наголосив Подоляк.

Він зауважив, великі країни, що мають авторитарні чи тоталітарні системи управління, постійно з'являються в людській цивілізації, адже це очевидний історичний процес. Під час Другої світової війни був один монстр, тепер – інший, і Україна готова його зупинити, якщо їй нададуть інструменти.

Чи ви будете витрачати ці інструменти для того, щоб провести маленьку спецоперацію на якомусь континенті, де буде брати участь 200 спецназівців та 2 гармати. То для цього на складах треба тримати 2 тисячі гармат чи 2 тисячі HIMARS тощо. Тому якщо ви говорите про недостатню кількість ресурсів України, дайте ці ресурси. І це не питання, що ми просимо. Це питання цінностей,

– заявив радник глави ОПУ.

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Чому програш Росії важливий

Якщо західні країни не готові допомагати зброєю України, то їм варто визнати, що демократії немає, а є сила, яка виграє, вважає політик. Також це означатиме, що немає міжнародного права, суверенітету.

Хтось вважає, якщо Росія не програє, вона буде поводити себе пристойно, але ж це люди, які вбивали людей, викрадали дітей, ґвалтували, вони не зможуть поводитися інакше, підкреслив Подоляк.

Він переконаний, Росія, яка не програє, не піде на внутрішню трансформацію, завжди буде вважати, що перемогла НАТО і демократію, а на її бік ставатимуть такі ж агресивні країни.

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