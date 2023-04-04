“Приїхав, щоби пришвидшити постачання зброї”: Кулеба проводить офіційні зустрічі в НАТО

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба приїхав до офісу НАТО у Брюсселі. Там відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО з Фінляндією та Швецією.

Засідання очікується вже сьогодні, 4 квітня. Про це із Брюсселя повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Кулеба говоритиме з генсеком НАТО

Напередодні засідання міністр закордонних справ привітав Північноатлантичний альянс з днем народження. Він заявив, що сьогоднішнє засідання комісії має не тільки символічну, але і практичну значущість.

Я приїхав до НАТО, щоб пришвидшити постачання всього, що нам наобіцяли: артилерійські снаряди, бронетехніка, усе, що потрібно для успішного контрнаступу,

– сказав Дмитро Кулеба під час спільної заяви з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також на порядку денному буде питання вступу до НАТО. За словами Кулеби, Україна вітає Фінляндію зі вступом і це є сигналом, що потрібно передивитись старі ідеї та стратегії.

Він розповів 24 Каналу, що Україна також має ціль приєднатися до альянсу і сьогодні буде обговорення, як рухатися далі у цьому напрямку. Очільник МЗС наголосив, що НАТО та Україна потрібні одне одному і це було б краще рішення задля євроатлантичної безпеки.

Однією з основних тем переговорів сьогодні буде членство України в НАТО. Сьогодні ми всі вітаємо вступ Фінляндії, який надсилає чіткий сигнал: прийшов час переглянути старі стратегії і переконання. Немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки в цілому, аніж членство України в Альянсі,

– підсумував міністр.

Це перша зустріч на рівні міністрів за 5 років

. Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що Столтенберг та Кулеба проведуть двосторонні переговори. Засідання Комісії Україна-НАТО з Фінляндією та Швецією розпочнеться о 16:00 за центральноєвропейським часом.

Зазначимо, що це перша зустріч на рівні міністрів з 2017 року. До цього часу усі зустрічі були заблоковані Угорщиною. Партнери України почнуть розробляти більш довгострокову та багаторічну програму допомоги та підтримки Україні. Ця програма наблизить Україну до воєнних стандартів альянсу.

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