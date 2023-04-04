"Приехал, чтобы ускорить поставки оружия": Кулеба проводит официальные встречи в НАТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приехал в офис НАТО в Брюсселе. Там состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с Финляндией и Швецией.
Заседание ожидается уже 4 апреля. Об этом из Брюсселя сообщает корреспондентка 24 Канала.
Смотрите также Финляндия уже в НАТО, – Моравецкий
Кулеба будет говорить с генсеком НАТО
В преддверии заседания министр иностранных дел поздравил Североатлантический альянс с днем рождения. Он заявил, что сегодняшнее заседание комиссии имеет не только символическую, но и практическую значимость.
Я приехал в НАТО, чтобы ускорить поставки всего, что нам наобещали: артиллерийские снаряды, бронетехника, все, что нужно для успешного контрнаступления,
– сказал Дмитрий Кулеба во время совместного заявления с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Также на повестке дня будет вопрос вступления в НАТО. По словам Кулебы, Украина поздравляет Финляндию со вступлением и это сигнал, что нужно пересмотреть старые идеи и стратегии.
Он рассказал 24 Каналу, что у Украины также есть цель присоединиться к альянсу и сегодня будет обсуждение, как двигаться дальше в этом направлении. Глава МИД подчеркнул, что НАТО и Украина нужны друг другу и это было бы лучшее решение для евроатлантической безопасности.
Одной из основных тем переговоров будет членство Украины в НАТО. Сегодня мы приветствуем вступление Финляндии, которое посылает четкий сигнал: пришло время пересмотреть старые стратегии и убеждения. Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем членство Украины в Альянсе,
– подытожил министр.
Это первая встреча на уровне министров за 5 лет
Это первая встреча на уровне министров с 2017 года. До этого времени все встречи были заблокированы Венгрией. Партнеры Украины начнут разрабатывать долгосрочную и многолетнюю программу помощи и поддержки Украине. Эта программа приблизит Украину к военным стандартам альянса.
Ранее Столтенберг заверил в поддержке Украины
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заверил, что ответственность членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить Украину оборудованием, боеприпасами и поддержкой, необходимой для начала новых наступательных действий. В то же время он подчеркнул, что решение по контрнаступлению должны принимать именно украинцы.
- Он также подчеркнул, что Украина сама должна решать готовность переговоров с агрессором. Главное пока – не дать россиянам заморозить конфликт. Ведь происходящее за столом переговоров неразрывно связано с силой на поле боя. И для того чтобы Украина победила как независимое суверенное государство, ей нужно оказать военную поддержку.
- При этом издание FT со ссылкой на четырех неназванных дипломатов сообщило, что НАТО в ближайшее время не предложит Украине вступление в Альянс.