Україна ніколи не вестиме перемовин з ватажками окупантів, – МЗС

Україна ніколи не вестиме переговори щодо Донбасу з російськими бойовиками-маріонетками. Усі зусилля Кремля, спрямовані на це, є марними.
Таку заяву зробив заступник очільника МЗС Василь Боднар. Він виступив на пресконференції "Від Парижа до Женеви: як змінилася думка українців про російсько-українську війну за президентства Зеленського".
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Посадовець підкреслив, що Україна прагне завершення війни на Донбасі. Щодо цього вже давно ведуть переговори з Росією, яка є країною-агресоркою.
Натомість Москва ігнорує домовленості щодо врегулювання конфлікту. При цьому, Кремль намагається нав'язати Україні свої "правила гри".
Ми ніколи не будемо вести переговори з ватажками окупованих територій. Це червона лінія, яку Україна ніколи не переступить,
– запевнив Боднар.
Заступник міністра зауважив, що Росія намагається переконати світ, що вона нібито не є стороною конфлікту. Проте у цю відверту брехню вже ніхто не вірить.
"Росія є стороною міжнародного збройного конфлікту, який розпочався з незаконної окупації Криму і нині триває на території Донецької і Луганської областей України", – додав він.
Посадовець наголосив, що це – правда, яку держава-агресорка не зможе "замаскувати" ані пропагандою, ані низкою голослівних заяв.
Що думають українці про мир на Донбасі
Джерело: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва
- Продовження дипломатичного тиску на Росію та її найманців, а також посилення всіх можливих санкцій підтримують 20,3% українців.
- Водночас ще 19,3% виступають за зміцнення економічного та військового потенціалу України й повну ізоляцію окупованих територій.
- 12,9% опитаних допускають прямі перемовини з ватажками бойовиків з визнанням їх законною владою на окупованих територіях.
- Така ж кількість респондентів підтримала системну підготовку до боротьби за визволення окупованих Росією українських територій.
- При цьому, 7% українців вважають, що заради миру можна піти на поступки державі-агресорці. Мовиться про автономію Донбасу та "відмову" від повернення Криму.
- Офіційно погодитися на окупацію Криму, аби припинити війну та досягнути миру – такий варіант підтримують 3% респондентів.