Член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський зазначив, що такі заяви Пургін сказав в інтерв'ю російським ЗМІ. За словами бойовика, досвід Донбасу був негативним.

До речі Якщо Україна відмовиться від Донбасу, то лінія фронту посунеться далі, – Казанський

Пургін каже, що бойовики – невдахи

Так званий "ідеолог" запевнив, що ніхто не отримав те, що хотів. Зокрема, місцеві бойовики не отримали влади.

Вони (бойовики – 24 канал) відчувають себе невдахами за великим рахунком. Вони ризикнули всім, втратили все, а зараз вони забуті та нікому не потрібні,

– сказав Пургін.

На думку Пургіна, підсумки Донбасу для Росії близькі до Цусімського бою.

"Проміжно підсумки Донбасу для Росії близькі зараз до Цусіми для Російської імперії - поразка від слабкого противника, України", – стверджує бойовик.