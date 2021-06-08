Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский отметил, что такие заявления Пургин сказал в интервью российским СМИ. По словам боевика, опыт Донбасса был негативным.

Кстати Если Украина откажется от Донбасса, то линия фронта сдвинется дальше, – Казанский

Пургин говорит, что боевики – неудачники

Так называемый "идеолог" заверил, что никто не получил то, что хотел. В частности, местные боевики не получили власти.

Они (боевики – 24 канал) чувствуют себя неудачниками по большому счету. Они рискнули всем, потеряли все, а сейчас они забыты и никому не нужны,

– сказал Пургин.

По мнению Пургина, итоги Донбасса для России близки к Цусимскому бою.

"Промежуточно итоги Донбасса для России близки сейчас к Цусиме для Российской империи – поражение от слабого противника, Украины", – утверждает боевик.

Обратите внимание! Ранее экс-командир боевиков Игорь Гиркин признал роль России в войне на Донбассе. Он отметил, что у оккупантов есть значительные проблемы с человеческими ресурсами и вооружением, а более половины техники – неисправна. Боевик подчеркнул, что ответственность за это несет Россия, в частности Министерство обороны.



Перед тем Гиркин признал, что в августе 2014 года боевики так называемых "республик" потерпели поражение от украинской армии. Он отметил, что тогда их спасли российские войска.