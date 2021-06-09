Украина никогда не будет вести переговоры с главарями оккупантов, – МИД

Украина никогда не будет вести переговоры касательно Донбасса с российскими боевиками-марионетками. Все усилия Кремля, которые направленны на это, напрасны.
Такое заявление сделал заместитель главы МИД Василий Боднар. Он выступил на пресс-конференции "От Парижа к Женеве: как изменилось мнение украинцев о российско-украинской войне при президентстве Зеленского".
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Чиновник подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны на Донбассе. Об этом уже давно ведут переговоры с Россией, которая является страной-агресором.
Зато Москва игнорирует договоренности касательно урегулирования конфликта. При этом, Кремль пытается навязать Украине свои "правила игры".
Мы никогда не будем вести переговоры с главарями оккупированных территорий. Это красная линия, которую Украина никогда не переступит,
– заверил Боднар.
Заместитель министра отметил, что Россия пытается убедить мир, что она якобы не является стороной конфликта. Однако в эту откровенную ложь уже никто не верит.
"Россия является стороной международного вооруженного конфликта, который начался с незаконной оккупации Крыма и сейчас идет на территории Донецкой и Луганской областей Украины", – добавил он.
Чиновник отметил, что это – правда, которую государство-агресор не сможет "замаскировать" ни пропагандой, ни рядом голословных заявлений.
Что думают украинцы о мире на Донбассе
Источник: Фонд "Демократические инициативы" имени Кучерива
- Продолжение дипломатического давления на Россию и ее наемников, а также усиление всех возможных санкций поддерживают 20,3% украинцев.
- В то же время еще 19,3% выступают за укрепление экономического и военного потенциала Украины и полную изоляцию оккупированных территорий.
- 12,9% опрошенных допускают прямые переговоры с главарями боевиков с признанием их законной властью на оккупированных территориях.
- Такое же количество респондентов поддержало системную подготовку к борьбе за освобождение оккупированных Россией украинских территорий.
- При этом, 7% украинцев считают, что ради мира можно пойти на уступки государству-агресору. Говорится об автономии Донбасса и "отказе" от возвращения Крыма.
- Официально согласиться на оккупацию Крыма, чтобы прекратить войну и достичь мира – такой вариант поддерживают 3% респондентов.