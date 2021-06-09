Украина никогда не будет вести переговоры с главарями оккупантов, – МИД

Украина никогда не будет вести переговоры касательно Донбасса с российскими боевиками-марионетками. Все усилия Кремля, которые направленны на это, напрасны.

Такое заявление сделал заместитель главы МИД Василий Боднар. Он выступил на пресс-конференции "От Парижа к Женеве: как изменилось мнение украинцев о российско-украинской войне при президентстве Зеленского".

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Чиновник подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны на Донбассе. Об этом уже давно ведут переговоры с Россией, которая является страной-агресором.

Зато Москва игнорирует договоренности касательно урегулирования конфликта. При этом, Кремль пытается навязать Украине свои "правила игры".

Мы никогда не будем вести переговоры с главарями оккупированных территорий. Это красная линия, которую Украина никогда не переступит,

– заверил Боднар.

Заместитель министра отметил, что Россия пытается убедить мир, что она якобы не является стороной конфликта. Однако в эту откровенную ложь уже никто не верит.

"Россия является стороной международного вооруженного конфликта, который начался с незаконной оккупации Крыма и сейчас идет на территории Донецкой и Луганской областей Украины", – добавил он.

Чиновник отметил, что это – правда, которую государство-агресор не сможет "замаскировать" ни пропагандой, ни рядом голословных заявлений.

Что думают украинцы о мире на Донбассе

Источник: Фонд "Демократические инициативы" имени Кучерива