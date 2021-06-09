Таку заяву зробив заступник очільника МЗС Василь Боднар. Він виступив на пресконференції "Від Парижа до Женеви: як змінилася думка українців про російсько-українську війну за президентства Зеленського".

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Посадовець підкреслив, що Україна прагне завершення війни на Донбасі. Щодо цього вже давно ведуть переговори з Росією, яка є країною-агресоркою.

Натомість Москва ігнорує домовленості щодо врегулювання конфлікту. При цьому, Кремль намагається нав'язати Україні свої "правила гри".

Ми ніколи не будемо вести переговори з ватажками окупованих територій. Це червона лінія, яку Україна ніколи не переступить,

– запевнив Боднар.

Заступник міністра зауважив, що Росія намагається переконати світ, що вона нібито не є стороною конфлікту. Проте у цю відверту брехню вже ніхто не вірить.

"Росія є стороною міжнародного збройного конфлікту, який розпочався з незаконної окупації Криму і нині триває на території Донецької і Луганської областей України", – додав він.

Посадовець наголосив, що це – правда, яку держава-агресорка не зможе "замаскувати" ані пропагандою, ані низкою голослівних заяв.

Що думають українці про мир на Донбасі

Джерело: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва