О том, какие пути достижения мира на Донбассе украинцы считают лучшими, свидетельствуют результаты социологического исследования.
Читайте также Кремль – агрессор: все больше украинцев понимают, что Россия напала на Украину
Способы достижения мира на Донбассе
В общественном мнении нет однозначного мнения относительно путей достижения длительного мира на Донбассе.
- за продолжение дипломатического давления на Россию и так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также усиление всех возможных санкций выступают 20,3% украинцев;
- за укрепление экономического и военного потенциала Украины, полную изоляцию оккупированных территорий – 19,3%;
- системную подготовку к борьбе за освобождение оккупированных территорий и прямых переговоров с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" с признанием их законной властью на оккупированных территориях поддержала одинаковое количество респондентов – 12,9%;
- в том, что прочного мира на Донбассе можно было бы достичь путем таких уступок России: автономия Донбасса и "отказ" от возвращения Крыма, верят 7%;
- высказали мнение, что ради мира можно было бы официально согласиться на оккупацию Крыма – 3%;
- не могут определиться с тем, каким образом можно было бы достичь стабильного мира в регионе – 20%.
Какие пути возвращения Донбасса видят украинцы / Инфографика Фонда "Демократические инициативы"