Ранее это мнение разделяли 45% украинцев, тогда как сейчас – 53,5%. В то же время поддерживают это определение конфликта не только жители Запада или Центра Украины, но и других регионов.

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Как украинцы определяют войну на Донбассе

53,5% респондентов определяют войну на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков.

15% убеждены, что это внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия.

13% – война России с Западом на территории Украины.

7% – сугубо внутренний гражданский конфликт в Украине.

Интересно, что на Юге и Востоке вариант о "внутреннем конфликте" при поддержке Россией одной из сторон более популярен, чем в других макрорегионах.



Как украинцы определяют войну на Донбассе / Фото Фонд "Демократические инициативы"

Как изменились взгляды за 1,5 года

Так, по сравнению с ноябрем 2019 года на Западе доля сторонников такого определения выросла с 64% до 74%. Изменения зафиксировали и в других регионах Украины, к примеру:

от 54% до 62% – в Центре,

от 22% до 31% – на Юге,

от 24% до 33% – на Востоке.

В электоральном разрезе определения конфликта как российской агрессии с использованием местных боевиков поддерживает абсолютное большинство сторонников "Слуги народа" (64%), "Европейской солидарности" (76%) и "Батькивщины" (63,5%).

И только избиратели ОПЗЖ ориентированы в основном на опции о внутреннем конфликте: либо при поддержке России (32%), либо как сугубо гражданского конфликта (24,5%).