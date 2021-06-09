Ранее это мнение разделяли 45% украинцев, тогда как сейчас – 53,5%. В то же время поддерживают это определение конфликта не только жители Запада или Центра Украины, но и других регионов.
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Как украинцы определяют войну на Донбассе
- 53,5% респондентов определяют войну на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков.
- 15% убеждены, что это внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия.
- 13% – война России с Западом на территории Украины.
- 7% – сугубо внутренний гражданский конфликт в Украине.
Интересно, что на Юге и Востоке вариант о "внутреннем конфликте" при поддержке Россией одной из сторон более популярен, чем в других макрорегионах.
Как украинцы определяют войну на Донбассе / Фото Фонд "Демократические инициативы"
Как изменились взгляды за 1,5 года
Так, по сравнению с ноябрем 2019 года на Западе доля сторонников такого определения выросла с 64% до 74%. Изменения зафиксировали и в других регионах Украины, к примеру:
- от 54% до 62% – в Центре,
- от 22% до 31% – на Юге,
- от 24% до 33% – на Востоке.
В электоральном разрезе определения конфликта как российской агрессии с использованием местных боевиков поддерживает абсолютное большинство сторонников "Слуги народа" (64%), "Европейской солидарности" (76%) и "Батькивщины" (63,5%).
И только избиратели ОПЗЖ ориентированы в основном на опции о внутреннем конфликте: либо при поддержке России (32%), либо как сугубо гражданского конфликта (24,5%).
Что известно об опросе?
Общенациональное исследование провели социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В рамках исследования были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.