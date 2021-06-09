Раніше цю думку поділяли 45% українців, тоді як зараз – 53,5%. Водночас підтримують це визначення конфлікту не лише мешканці Заходу чи Центру України, але й інших регіонів.

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Як українці визначають війну на Донбасі

53,5% респондентів визначають війну на Донбасі як російську агресію проти України з використанням місцевих бойовиків.

15% переконані, що це внутрішній конфлікт в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія.

13% – війна Росії із Заходом на території України.

7% – суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні.

Цікаво, що на Півдні та Сході варіант про "внутрішній конфлікт" за підтримки Росією однієї зі сторін є більш популярними, аніж в інших макрорегіонах.



Як українці визначають війну на Донбасі / Фото Фонд "Демократичні ініціативи"

Як змінилися погляди за 1,5 роки

Так, у порівнянні з листопадом 2019 року на Заході частка прихильників такого визначення зросла від 64% до 74%. Зміни зафіксували й в інших регіонах України, до прикладу:

від 54% до 62% – в Центрі,

від 22% до 31% – на Півдні,

від 24% до 33% – на Сході.

В електоральному розрізі визначення конфлікту як російської агресії з використанням місцевих бойовиків підтримує абсолютна більшість прихильників "Слуги народу" (64%), "Європейської солідарності" (76%) і "Батьківщини" (63,5%).

І лише виборці ОПЗЖ орієнтовані здебільшого на опції про внутрішній конфлікт: або за підтримки Росії (32%), або як суто громадянського конфлікту (24,5%).