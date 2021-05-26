Україна обговорила з Туреччиною підготовку до саміту Кримської платформи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм колегою з Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Обговорили низку тем, серед яких – саміт Кримської платформи.
Міністри провели розмову телефоном. Український дипломат висловив вдячність Туреччині за тверду позицію невизнання спроб Росії легітимізувати тимчасову окупацію Криму.
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Крім цього, він подякував й за рішучу підтримку Туреччиною української ініціативи – Кримської платформи та загалом за принциповість у питанні щодо півострова.
Київ і Анкара єдині у розумінні, що Крим – це Україна. Був, є і буде. Спроби легітимізувати тимчасову російську окупацію півострова приречені на провал,
– наголосив Кулеба.
Чавушоглу підтвердив, що Туреччина безумовно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах.
Крім цього, турецький міністр запевнив, що турецька сторона готова взяти участь в установчому саміті Кримської платформи та її подальшій роботі.Довідка. Установчий саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня у Києві – напередодні Дня Незалежності України.
Й додав, що підтримка територіальної цілісності України й невизнання незаконної анексії Криму Росією є не просто давньою і послідовною політикою Анкари, але і справою принципу.
Що ще обговорили міністри:
- виконання домовленостей після засідання Стратегічної ради високого рівня України і Туреччини;
- підготовку до Дипломатичного форуму в Анталії у червні;
- підготовку до Міжнародної конференції з питань реформ в Україні;
- безпекову ситуацію на Близькому Сході.
Кулеба звернув увагу на важливий внесок дипломатичних зусиль Туреччини у припинення ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.
Обоє дипломатів відзначили, що необхідно й надалі консолідувати зусиль міжнародної спільноти, аби не допустити кровопролиття на Близькому Сході.
Дипломати підкреслили необхідність подальших консолідованих зусиль міжнародної спільноти, аби не допустити кровопролиття на Близькому Сході.