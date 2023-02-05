Точка рівноваги: як далекобійні ракети забезпечать контрнаступ ЗСУ

Сполучені Штати нададуть Україні ракети GLDSB з дальністю ураження до 150 кілометрів. Вони допоможуть нашим захисникам створити передумови для якісного контрнаступу.

Так, це хороша ракето-бомба на основі керованої бомби GBU-39 з реактивним двигуном М26. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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ЗСУ зможуть взяти під контроль важливі розв'язки

Свого часу американці відмовилися від касетних боєприпасів до систем HIMARS та зробили чималу кількість саме таких двигунів. Ці ракети можуть завдавати ударів на відстань до 150 кілометрів.

Натомість боєприпаси, які наші бійці використовують для HIMARS зараз мають дальність ураження 84 кілометри. А найбільша відстань, на яку ЗСУ можуть завдавати удари – 120 кілометрів. Це радіус дії старої радянської системи "Точка-У". Додаткові 30 кілометрів, які українські воїни отримають з цими ракетами, дуже важливі.

Відстань від Херсона до Перекопського перешийка 102 кілометри, а до чонгарського залізничної нитки – трохи більше. Ці боєприпаси вже точно зможуть взяти міст під контроль. І не лише його, а й вузлові розв'язки, зокрема мостів у районі Мелітополя,

– пояснив військовий експерт.

Крім того, Збройні Сили зможуть взяти під вогневий контроль довгу логістичну нитку, що тягнеться від Дебальцевого, що на Донеччині, до самої Росії.

Далекобійні ракети створять умови для контрнаступу

Отже, українські військові за допомогою далекобійних ракет видовжують плече завдання ударів по боєкомплектах окупантів. За словами військового експерта, ця війна на 95% є артилерійською, тому ліквідація боєкомплектів ворога є найуспішнішою тактикою.

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"Це так званий логістично-вогневий зашморг. І ця зброя дуже сильно хитне паритет артилерійських залпів", – зазначив Черник.

Росія поки має перевагу в кількості артилерійських залпів за добу – сьогодні це близько 20 тисяч проти наших 8 тисяч. Однак перевага ворога зменшується кожного дня і за допомогою цієї зброї ЗСУ зможуть вийти на точку рівноваги з окупантами. А це вже передумова до якісного контрнаступу Збройних Сил.

Що ще отримає Україна від США

Сполучені Штати 3 лютого оголосили черговий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 2,175 мільярда доларів. У межах нової допомоги США нададуть: