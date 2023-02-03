Про новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, у якому, зокрема, будуть далекобійні ракети, стало відомо у середу, 3 лютого. Прессекретар Президента Росії Дмітрій Пєсков не придумав у відповідь на це сказати нічого кращого, як послатися на свого господаря Владіміра Путіна. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Кремлівська пропаганда має непереконливий вигляд

Можна сміливо констатувати, що головні рупори Кремля "здулися". Якщо Пєсков чи інші вірні пси Путіна раніше могли годинами розповідати про те, "який Захід поганий", що аж піна з рота йшла, – то тепер з риторикою у Росії все дуже погано. Хоча, звісно, для нас це, навпаки, – дуже добре.

Важливо не забувати вчорашньої заяви Путіна у Волгограді,

– пробурчав Пєсков у відповідь на рішення Вашингтона.

Можна було б подумати, що та промова Путіна справді "шедевральна" та здатна когось у чомусь переконати. Проте слухати її неможливо, адже можна миттєво заснути від нудоти. Власне, лідер російських терористів Путін лише всього-на-всього вчергове пригрозив Заходу, натякнувши, що певним країнам не вдасться перемогти Росію.

Окрім того, він "констатував", що поки "не відправляє" танки до кордонів з іншими державами. З цього можна лише посміятися, бо якось коментувати цю заяву після майже року повномасштабного вторгнення в Україну вкрай важко.

Промова глави Росії, на яку послався Пєсков: дивіться уривок з російських ЗМІ

З Путіна поганий оратор, але російська пропаганда все ще існує

Не так давно в Інституті з вивчення війни аналізували риторику Кремля та зазначали, що російський президент занадто нікчемний для виголошення промов, що змінили б хід війни. Експерти заакцентували на тому, що російський диктатор не здатний формувати інформаційний фронт. Ба більше, він навіть не намагається це робити.

Хоча насправді не обов'язково бути аналітиком-фактчекером, щоб зрозуміти, де ховається вороже ІПСО та пропаганда. Скажімо, останніми днями Кремль поширює інформацію про те, що начебто у США "пропонували Росії мир в обмін на території України".

Очевидно, що це абсурд, адже відомо про те, що Вашингтон ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував нашу державу у війні з Росією. Зокрема, постачав нам озброєння та допомагав ЗСУ виганяти окупантів. Як паралельно з цим в Сполучених Штатах могли говорити про якийсь "мир" – відомо лише, ймовірно, хворим путінським пропагандистам.



Як не піддаватися ІПСО окупанта / Картинка 24 Каналу